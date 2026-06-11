Türk sinemasının unutulmaz eserleri yeniden hayat buluyor

Türk sinema tarihine damga vuran eserler, modern dokunuşlarla geri dönüyor. Unutulmaz klasikler, yepyeni projelerle yeniden hayat buluyor. İşte o efsane yapımlar…

GIRGIRİYE MÜZİKALİ

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden "Gırgıriye" 46 yıl sonra aynı adla Müjdat Gezen imzasıyla müzikal olarak tiyatro sahnesine uyarlandı. Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman, Gülben Ergen ve Ceyhun Fersoy gibi isimlerin yer aldığı müzikal; mahalle kültürünü ve Roman ezgilerini aynı sahnede buluşturuyor.

SUSUZ YAZ

Türk edebiyatı ve sinemasının en önemli eserlerinden Susuz Yaz, seneler sonra yeniden uyarlanıyor. 1963 yılında aynı adla Metin Erksan imzasıyla sinemaya uyarlanan Susuz Yaz, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü kazanarak tarihe geçmişti.

İnsan ilişkileri, güç mücadelesi ve su kaynakları etrafında şekillenen hikâyesiyle öne çıkan Susuz Yaz filminde Hülya Koçyiğit, Erol Taş ve Ulvi Doğan başrolleri paylaşmıştı.

Yıllar sonra dizi olacak Susuz Yaz projesiyle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.

HASİP İLE NASİP

Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın canlandırdığı, Türk sinemasının hafızalara kazınan karakterleri Hasip ile Nasip seneler sonra yeniden sinemaseverlerle buluşacak. Henüz detayları belli olmayan proje için hazırlıklar sürüyor.