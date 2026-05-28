Ünlüler dünyasında bayram kutlaması. Eski eşler bir arada
Magazin dünyasının seneler önce boşanan ünlü çiftleri, Kurban Bayramı'nda bir araya geldi. Küslüklerin sona erdiği bayram günlerinde paylaşılan fotoğraflar gündem oldu.
Küslüklerin unutulduğu, kırgınlıkların sona erdiği dönem olarak bilinen bayramlardan Kurban Bayramı coşkusu sürüyor. Birçok kişi Kurban Bayramı'nda sevdikleriyle bir araya gelirken seneler önce yollarını ayıran ünlü isimlerden de mutlu aile pozları geldi. Kaya Çilingiroğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Anıl Altan gibi ünlülerin eski eşleriyle paylaşımları gündem oldu.
Kaya Çilingiroğlu, geçmişte evlilik yaşadığı eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayram yemeğinde bir araya geldi. Çocukları için aralarındaki bağı koparmayan ve sık sık görüşmeye devam eden eski eşlerin bayram fotoğrafını Hülya Avşar paylaştı.
Kaya Çilingiroğlu ile 2005'te yollarını ayıran ve bu evlilikten Zehra adında bir kızı olan Hülya Avşar, aile fotoğrafına "Aile bayram yemeğinden hepinize sağlıklı ve mutlu bayramlar" notunu düştü.
KIZLARI İÇİN BULUŞTULAR
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da 2019'da boşandığı eski eşi Melis İşiten ve kızı Ada Kaygılaroğlu ile birlikte Kurban Bayramı'nda tatile çıktı. Ünlü isim, İşiten ve kızı Ada ile verdiği pozu "Herkese mutlu, kutlu bayramlar olsun" diyerek yayınladı.
Anıl Altan da bir süre önce yollarını ayırdığı Pelin Akil ile bir araya geldi. Sık sık ikiz kızları Alin ve Lina için bir araya gelen ünlü ikili, son olarak bayramda buluştu. Çocuklarıyla geçirdikleri keyifli anları da Anıl Altan takipçileriyle paylaştı.
Öte yandan Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna, Çağla Şıkel ile Emre Altuğ gibi ünlü çiftler de ayrılsalar da dost kalabilen isimler arasında yer alıyor.
- Korkutan haberler peş peşe geldi. Sağlık sorunları yaşayan ünlü isimler21 Mayıs 2026 Perşembe
- Magazin dünyasında bu hafta14 Mayıs 2026 Perşembe
- Haftaya damga vuran magazin olayları07 Mayıs 2026 Perşembe
- Serap Paköz'ün mücadelesi başladı. Meme kanserini yenen ünlü isimler23 Nisan 2026 Perşembe
- Aşk tesadüfleri sever. Ünlü isimlerin ilginç tanışma hikayeleri16 Nisan 2026 Perşembe