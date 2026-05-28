Ünlüler dünyasında bayram kutlaması. Eski eşler bir arada

Küslüklerin unutulduğu, kırgınlıkların sona erdiği dönem olarak bilinen bayramlardan Kurban Bayramı coşkusu sürüyor. Birçok kişi Kurban Bayramı'nda sevdikleriyle bir araya gelirken seneler önce yollarını ayıran ünlü isimlerden de mutlu aile pozları geldi. Kaya Çilingiroğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Anıl Altan gibi ünlülerin eski eşleriyle paylaşımları gündem oldu.

Kaya Çilingiroğlu, geçmişte evlilik yaşadığı eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayram yemeğinde bir araya geldi. Çocukları için aralarındaki bağı koparmayan ve sık sık görüşmeye devam eden eski eşlerin bayram fotoğrafını Hülya Avşar paylaştı.

Kaya Çilingiroğlu ile 2005'te yollarını ayıran ve bu evlilikten Zehra adında bir kızı olan Hülya Avşar, aile fotoğrafına "Aile bayram yemeğinden hepinize sağlıklı ve mutlu bayramlar" notunu düştü.