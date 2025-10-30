Ünlülerin babalık heyecanı: İşte kısa süre önce çocuklarına kavuşan isimler

CHRIS EVANS
Kaptan Amerika olarak tanınan Chris Evans, 2023'te kendisi gibi oyuncu olan Alba Baptista ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri süren ünlü çift, 24 Ekim'de ilk kez anne baba oldu. Bir kızları olan çift, bebeklerine Alma Grace adını verdi.
KELSEY GRAMMER
Fraiser dizisiyle tanınan Kelsey Grammer, 70 yaşında sekizinci kez baba oldu. Usta oyuncu, bir oğulları olduğunu ve Christopher adını verdiklerini duyurdu.
PAUL RABIL
Son olarak Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar filminde rol alan Vanessa Kirby ile 3 yıldır aşk yaşadığı sporcu sevgilisi Paul Rabil de geçtiğimiz haftalarda bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.
URAL KASPAR
Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar da ilk kez baba olma mutluluğu yaşayan ünlü isimler arasında yer alıyor. Bir kızları olan ünlü çift, bebeğe Sora adını verdi.
Öte yandan ünlü çift ve minik kızları, doğumdan günler sonra da ölümden döndü. Bağdat Caddesi'nde yaşanan trafik kazasında savrulan motosiklet, kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Yaralanan Helvacıoğlu'nun başına dikiş atılırken, Kaspar ve Sora'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TOLGA SARITAŞ
Oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, geçtiğimiz ay ilk kez anne baba oldu. Bir erkek bebekleri olan ünlü çift, oğullarına Ali adını verdi.
Sarıtaş, baba olduktan sonraki duygularını "Bambaşka bir duygu. Sağlıkla aldık kucağımıza onun için de çok mutluyuz. Ne desem şimdi eksik kalacak. Allah, isteyen herkese versin. Çok güzel, özel bir duygu. İyi bir baba olmak hayatta en önemsediğim şey" sözleriyle ifade etti.
ASAP ROCKY
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile mutlu bir birlikteliği olan ASAP Rocky de kısa bir süre önce yeniden baba oldu. Rihanna ile ilişkisinden dünyaya gelen RZA ve Riot Rose adında iki oğlu olan ünlü rapçi, bu kez kız babası oldu. Çift 13 Eylül'de dünyaya gelen kızlarına Rocki Irish Mayers adını verdi.
AHMET KURAL
Oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Kural, ikinci kez anne baba oldu. Kemal adında bir oğulları olan ünlü çift, küçük oğullarına da Demir adını verdi.
Ahmet Kural, güzel haberi "Biz artık dört kişilik bir aileyiz. Kemal’imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir hoş geldin" şeklinde duyurdu.
SERKAN KESKİN
Oyuncu Serkan Keskin de kısa bir süre önce ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Meslektaşı Meriç Aral ile mutlu bir evliliği olan Keskin, oğluna Güneş adını verdi. Yaşadığı mutluluğu "Acayip bir duygu gerçekten" diye anlatan ünlü isim, oğlunun siyah ve gür saçları olduğunu belirtti.