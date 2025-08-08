Ünlülerin ortak kabusu: Lyme hastalığı ile mücadele eden dünya yıldızları

"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can't Stop the Feeling" gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesini İstanbul'da noktaladıktan sonra Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı. Timberlake, "Bu hastalığı yaşamış ya da bir yakınında görmüş olanlar bilir; hem zihinsel hem fiziksel olarak sürekli bir tükenmişlik yaratıyor" dedi.



BELLA HADID



Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid de Lyme hastalığı ile mücadele eden ünlü isimlerden biri.



Zor günlerini "Acı çeken küçük ben, kendinden vazgeçmediğim için yetişkin benle gurur duyardı" diye anlatan Hadid'in annesi Yolanda Hadid ve kardeşi Anwar Hadid de aynı hastalık ile baş ediyor.