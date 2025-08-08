Ünlülerin ortak kabusu: Lyme hastalığı ile mücadele eden dünya yıldızları

"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can't Stop the Feeling" gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesini İstanbul'da noktaladıktan sonra Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı. Timberlake, "Bu hastalığı yaşamış ya da bir yakınında görmüş olanlar bilir; hem zihinsel hem fiziksel olarak sürekli bir tükenmişlik yaratıyor" dedi.
BELLA HADID
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid de Lyme hastalığı ile mücadele eden ünlü isimlerden biri.
Zor günlerini "Acı çeken küçük ben, kendinden vazgeçmediğim için yetişkin benle gurur duyardı" diye anlatan Hadid'in annesi Yolanda Hadid ve kardeşi Anwar Hadid de aynı hastalık ile baş ediyor.
JUSTIN BIEBER
Ünlü şarkıcı Justin Bieber'a da 2020 yılında Lyme hastalığı teşhisi konmuştu. Bieber, hastalıkla ilgili "Çok ciddi bir hastalık ve benim cildimi, beyin fonksiyonumu, enerjimi ve genel olarak sağlığımı olumsuz etkiliyor" demişti.
AVRIL LAVIGNE
Lyme hastalığı, ünlü şarkıcı Avril Lavigne'i iki yıl boyunca yatağa mahkum etti.
SHANIA TWAIN
Country müziğin sevilen isimlerinden Shania Twain, senelerdir hastalıkla mücadele ediyor. Bu kronik rahatsızlık ses tellerini etkilediği için ünlü ismin müzik kariyerini sona erdirme noktasına geldi.
ALEC BALDWIN
Alec Baldwin de kariyerinin önemli bir bölümünü Lyme hastalığıyla uğraşarak geçirdi. Usta aktör, hastalıkla ilgili "Gerçekten de artık sonumun geldiğini, yaşayamayacağımı düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.
LYME HASTALIĞI NEDİR?
Lyme hastalığı, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kenelerin ısırması ile bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Kenenin ısırması sonucu 48 saat içinde kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmediğinde, nörolojik ve kalp sorunları yanı sıra artrit gelişme riski barındırır. Lyme hastalığı 2 ila 4 hafta arası uygulanan oral antibiyotik tedavisiyle tamamen iyileşse de, bazı kişilerde daha uzun süren yorgunluk, vücut ağrıları veya düşünme zorluğu semptomları ortaya çıkabilir. Lyme hastalığı kişiden kişiye temas, öpüşme veya cinsel ilişkiyle bulaşmaz.