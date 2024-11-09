Uzun bir aradan sonra setlere dönen ünlü oyuncular

Kızı Mavi’nin doğumuyla setlere ara veren Demet Evgar, uzun bir aradan sonra "Bahar" dizisiyle ekranlara döndü. Evgar; kendisini ailesine adamış ancak ölümle burun buruna geldiğinde onlardan destek göremeyen bir kadının, doktorluk mesleğine geri dönüşünü konu alan dizide başrolde yer alıyor. Özgü Namal Son olarak 2013 yılında televizyon ekranlarında boy gösteren Özgü Namal ise 9 sene sonra "Kızıl Goncalar" dizisiyle setlere döndü. Ünlü isim, iki sezondur Özcan Deniz ile başrolleri paylaşıyor.

Sinem Kobal



Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara veren Sinem Kobal, 7 yıl sonra “Her Şeyin Başı Merkür” adlı filmle setlere döndü.



Kobal, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda "Uzun bir ara verdiğin mesleğine geri döndün. Özlemiş misin?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Özlemek mi? Hem de nasıl özlemek... Ben setlerde büyüdüm. Ekip ruhunu, yaratıcı süreci çok seviyorum. 'Her Şeyin Başı Merkür' filmi tam bir kavuşma hissi yarattı bende. Çok duygulandım, heyecanlandım ve çok mutlu olduğum bir set oldu. Çok da içime sindi. Şimdi kalbim elimde 13 Aralık'ta vizyonda seyirciyle buluşmasını bekliyorum.

Uğur Yücel

Daha önce "Canım Ailem", "Aramızda Kalsın", "Hırsız Polis" gibi dizilerde rol alan Uğur Yücel, uzun bir aradan sonra "Sandık Kokusu" ile televizyon ekranlarına döndü.