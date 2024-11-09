Uzun bir aradan sonra setlere dönen ünlü oyuncular

Demet Evgar
Kızı Mavi’nin doğumuyla setlere ara veren Demet Evgar, uzun bir aradan sonra "Bahar" dizisiyle ekranlara döndü. Evgar; kendisini ailesine adamış ancak ölümle burun buruna geldiğinde onlardan destek göremeyen bir kadının, doktorluk mesleğine geri dönüşünü konu alan dizide başrolde yer alıyor.
Özgü Namal
Son olarak 2013 yılında televizyon ekranlarında boy gösteren Özgü Namal ise 9 sene sonra "Kızıl Goncalar" dizisiyle setlere döndü. Ünlü isim, iki sezondur Özcan Deniz ile başrolleri paylaşıyor.
Sinem Kobal
Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara veren Sinem Kobal, 7 yıl sonra “Her Şeyin Başı Merkür” adlı filmle setlere döndü.
Kobal, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda "Uzun bir ara verdiğin mesleğine geri döndün. Özlemiş misin?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Özlemek mi? Hem de nasıl özlemek... Ben setlerde büyüdüm. Ekip ruhunu, yaratıcı süreci çok seviyorum. 'Her Şeyin Başı Merkür' filmi tam bir kavuşma hissi yarattı bende. Çok duygulandım, heyecanlandım ve çok mutlu olduğum bir set oldu. Çok da içime sindi. Şimdi kalbim elimde 13 Aralık'ta vizyonda seyirciyle buluşmasını bekliyorum.
Uğur Yücel
Daha önce "Canım Ailem", "Aramızda Kalsın", "Hırsız Polis" gibi dizilerde rol alan Uğur Yücel, uzun bir aradan sonra "Sandık Kokusu" ile televizyon ekranlarına döndü.
Çetin Tekindor
Tam dört yıl boyunca ekranlara ara veren usta oyuncu Çetin Tekindor, 3 sezondur Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan Tekindor, dizide "Halis Korhan" karakterine hayat veriyor.
Bergüzar Korel
Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel de anne olduktan sonra setlere ara veren isimler arasında yer alıyor. Son olarak "Düğüm" adlı internet dizisinde rol alan ünlü oyuncu, yakında başlayacak "Annem Ankara" adlı diziyle de televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.
Meltem Cumbul
“Yılan Hikayesi” dizisindeki “Zeyno” rolüyle adını geniş kitlelere duyuran ve pek çok başarılı yapımda rol alan Meltem Cumbul, 10 yıl aradan sonra "Güzel Aşklar Diyarı" ile televizyon ekranlarına döndü. Ancak Mahsun Kırmızıgül imzalı dizi, 6. bölümde final yaparak ekranlara veda etti.
Halil Ergün
Bir döneme damga vuran "Yaprak Dökümü"nde canlandırdığı “Ali Rıza Bey” karakteri ile tanınan Halil Ergün de seneler sonra "Güzel Aşklar Diyarı" ile setlere döndü. Ancak dizinin 6. bölümde final yapmasıyla usta oyuncunun ekran macerası kısa sürdü.