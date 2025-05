Video oyunlarından uyarlanan popüler diziler

THE LAST OF US



Oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan The Last of Us, salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşındaki Ellie'nin hikayesini konu alıyor.

İlk sezonunda 24 dalda Emmy adaylığı elde ederek televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran dizide başrolleri Pedro Pascal ve Bella Ramsey paylaşıyor.

FALLOUT



Fallout video oyunu serisinden uyarlanan dizide; Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimler rol alıyor.



Nükleer savaş ardından harabeye dönmüş Los Angeles'ta geçen Fallout, Vault-Tec adlı firmanın, nükleer felaket senaryosunda insan soyunun devamını sağlamak için inşa ettiği 122 sığınakta (Vault) yaşayan kişilerin hikayesini konu ediyor. Büyük ilgi gören Fallout dizisinin ikinci sezonu 2026'da izleyici ile buluşacak.