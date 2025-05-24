Video oyunlarından uyarlanan popüler diziler

FALLOUT Fallout video oyunu serisinden uyarlanan dizide; Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimler rol alıyor. Nükleer savaş ardından harabeye dönmüş Los Angeles'ta geçen Fallout, Vault-Tec adlı firmanın, nükleer felaket senaryosunda insan soyunun devamını sağlamak için inşa ettiği 122 sığınakta (Vault) yaşayan kişilerin hikayesini konu ediyor. Büyük ilgi gören Fallout dizisinin ikinci sezonu 2026'da izleyici ile buluşacak.

ARCANE



League of Legends adlı çevrimiçi oyundan uyarlanan Arcane, iki sezon boyunca izleyici ile buluştu. Animasyon türündeki dizi, efsanevi iki League of Legends şampiyonunun hikayesini anlatıyor.



THE WITCHER



Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisinden uyarlanan The Witcher, oyun serisiyle de büyük ilgi görünce diziye uyarlandı. 2019 yılında aynı adla uyarlanan dizide; oyundaki Geralt of Rivia karakterini Henry Cavill canlandırdı.



POKEMON



1995 yılında Satoshi Tajiri tarafından yaratılan Pokemon oyunu, 1997'de anime olarak izleyici karşısına çıktı. Dizi, antrenör karakterinin Pokemon adı verilen yaratıkları yakalayarak eğitmesini ve diğer antrenörlerle savaşmasını konu alıyor.



CYBERPUNK: EDGERUNNERS



2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 adlı oyundan uyarlanan Cyberpunk: Edgerunners adlı 10 bölümlük mini dizi, büyük bir başarı yakaladı. Öte yandan geçtiğimiz yıl Cyberpunk evreninde geçecek bir anime daha hazırlanacağı duyuruldu.