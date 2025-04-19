En zor veda: Anne baba acısıyla sarsılan ünlüler

Tarkan



Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Annesini 17 Nisan Perşembe günü İstanbul'da toprağa veren Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.



İlker İnanoğlu



Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, 21 Mart'ta hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan oyuncu İlker İnanoğlu da duygularını "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" diye açıkladı.

Türkü Akbayram



Ünlü şarkıcı Türkü Akbayram, 2 Mart'ta babası Edip Akbayram'ı kaybetti. Türkü Akbayram, babası için düzenlenen Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğuldu ve şu ifadeleri kullandı:



"Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya ülkeye kattığından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım."



Aras Bulut İynemli



Oyuncu Aras Bulut İynemli de bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli'yi 31 Ocak'ta kaybetti.



Hüseyin Avni Danyal



Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da anne acısıyla sarsıldı. Danyal'ın annesi Aysel Danyal birkaç ay önce hayatını kaybetti.