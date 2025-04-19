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Bahar Gencer bahar.gencer@ntv.com.tr

En zor veda: Anne baba acısıyla sarsılan ünlüler

Ünlü sanatçı Tarkan'ın birkaç gün önce annesini kaybetmesinin ardından; yakın süreçte anne ve baba acısı yaşayan ünlü isimler merak edildi. İşte yakınlarını kaybeden ünlüler...

Tarkan

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Annesini 17 Nisan Perşembe günü İstanbul'da toprağa veren Tarkan, aracında gözyaşlarına boğuldu.

İlker İnanoğlu

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, 21 Mart'ta hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan oyuncu İlker İnanoğlu da duygularını "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" diye açıkladı.

En zor veda: Anne baba acısıyla sarsılan ünlüler - 1

Türkü Akbayram

Ünlü şarkıcı Türkü Akbayram, 2 Mart'ta babası Edip Akbayram'ı kaybetti. Türkü Akbayram, babası için düzenlenen Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğuldu ve şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya ülkeye kattığından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım."

Aras Bulut İynemli

Oyuncu Aras Bulut İynemli de bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli'yi 31 Ocak'ta kaybetti.

Hüseyin Avni Danyal

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da anne acısıyla sarsıldı. Danyal'ın annesi Aysel Danyal birkaç ay önce hayatını kaybetti.

En zor veda: Anne baba acısıyla sarsılan ünlüler - 2

Tuğçe Tayfur

Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. Usta sanatçının Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, baba acısıyla sarsıldı.

Mahsun Kırmızıgül

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir de 6 Aralık'ta hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde annesine olan özlemini "Sen gideli aylar oldu ama ben hâlâ sana tam olarak veda edemedim. Gözüm seni arıyor, sesin kulaklarımda çınlıyor. Söylediklerin aklımdan çıkmıyor, komik hallerin hâlâ yüzümü güldürüyor. Seninle Zazaca konuşmayı çok özlüyorum. Sensiz hep bir yanım eksik. Bir annenin yerini kimse dolduramıyor, kimse senin kadar içten ve karşılıksız sevmiyor" sözleriyle dile getirdi.

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