Yalı Çapkını son sezona damga vuran olaylar

Karşılarına çıkan tüm engelleri aşan ve birbirlerinden asla vazgeçmeyen Seyran ve Ferit, 98. bölümde üçüncü kez evlendi. İkili, bu kez yalıda küçük bir organizasyonla nikah masasına oturdu.

Yalı Çapkını 100. bölümde yaşanan zaman atlamasıyla yeniden evlenen Seyran ve Ferit'in tesadüfen karşılaştıkları ve yeni bir hayat sundukları Teşko ve kızları Duru'yla kurdukları mutlu aileye tüm izleyiciler bayıldı.

2022 yılından bu yana Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizisinin ekran macerası 101. bölümde noktalandı. Ekranlara veda eden Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda ise birçok olay yaşandı.

ABİDİN'İN KORHAN OLDUĞUNU ÖĞRENMESİ VE AKABİNDE YAŞANANLAR

İki sezon boyunca Ferit'in sağ kolu olarak izlediğimiz Abidin'in aslında Halis Ağa'nın yeğeni olduğunun ortaya çıkması ve annesi Çiçek'in intikam hırsıyla; Korhan ailesi bir dizi kötü olay yaşadı. Holdingin tehlikeye girmesinden, yalıya silahlı saldırı düzenlenmesine, hatta yalının kaybedilmesine kadar birçok şey yaşansa da Korhanlar aile olmaktan hiç vazgeçmedi.

SUNA VE FERİT'İN İHANETİ

Yalıyı ipotek ettirdikleri için herkesten tepki gören Ferit ve Suna'nın yakınlaştığı anlar ise çok konuşuldu. Yaşananlardan haftalar sonra 93. bölümde; Ferit, Suna'yı ona acıdığı için öptüğünü Cengiz'e anlattı ve "Ben bir karşılık beklemedim ama o da bana karşılık verdi. Ben geri çekildim tam o sırada Seyran geldi. Allah yine yüzüme güldü" dedi.

FERİT'İN AĞABEYİ FUAT'A DUYDUĞU ÖZLEM

Yaşadıklarıyla nasıl baş edeceğini bilemeyen Ferit'in zor anlarında kaybettiği ağabeyi Fuat'ın hayalini görmesi ve onunla dertleşmesi büyük ilgi gördü.

Hatta Fuat ona bir keresinde "Ne yaparsan yap bu yoldaki herkes seni çok seviyor. Yeter ki kendin olmaya cesaret et. Sen küçükken de herkes mutlu olsun isterdin. Ama herkesi mutlu edemezsin Ferit, sen künefe değilsin" dedi.