Yeşilçam yıldızlarının kendileri gibi ünlü çocukları. Anne-babalarının izinden gittiler
Yeşilçam’a damga vuran usta isimlerin mirası sadece filmleriyle sınırlı kalmadı. Bazı yıldızların çocukları da anne-babalarının izinden giderek ekranların tanıdık yüzleri oldu.
ALİ ŞEN-ŞENER ŞEN
"Süt Kardeşler", "Yılanların Öcü", "İnek Şaban" ve "Zübük"ün arasında bulunduğu birçok filmde rol alan Ali Şen'in oğlu Şener Şen de babasının izinden giderek oyuncu oldu.
ORHAN GÜNŞİRAY-MAHİR GÜNŞİRAY
1957-2006 yılları arasında 100'den fazla film ve dizide rol alan Orhan Günşiray'ın oğlu Mahir Günşiray da kariyer seçimini oyunculuktan yana yaptı.
Konuk olduğu "Empati" programında; babasıyla anlaşamadığı için 16-17 yaşında evi terk ettiğini ve farklı işlerde çalıştığını söyleyen Mahir Günşiray, seneler sonra konservatuvara gittiğini anlattı.
Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra birçok yapımda rol alan Mahir Günşiray, "Fazilet Hanım ve Kızları", "Hanımın Çfitliği", "Çilek Kokusu", "İffet", "Dila Hanım", "Kalp Yarası" gibi yapımlarla tanınıyor.
SADRİ ALIŞIK ve ÇOLPAN İLHAN-KEREM ALIŞIK
Türk sinemasının ilk güldürü karakteri olarak gösterilen "Turist Ömer" filmleriyle tanınan Sadri Alışık ile meslektaşı olan eşi Çolpan İlhan'ın oğulları Kerem Alışık da oyunculuğu seçti.
ÖZTÜRK SERENGİL-SEREN SERENGİL
Usta oyuncu Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil de şarkıcı olarak ünlendi. Dönemin en genç assolisti olan Seren Serengil, müzik kariyeri boyunca birçok usta isimle çalıştı.
İlker İnanoğlu, babası Türker İnanoğlu'ndan aylar sonra annesi Filiz Akın'ı da toprağa verdi.
FİLİZ AKIN-İLKER İNANOĞLU
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan ve kariyeri boyunca 120'ye yakın filmde rol alan Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu da annesinin izinden gitti.
Akın ile yapımcı Türker İnanoğlu'nun oğlu olan İlker İnanoğlu, "Yumurcak", "Arka Sokaklar", "Anne Babamla Evlensene" gibi yapımlarda boy gösterdi.
KEMAL SUNAL-ALİ SUNAL
Yeşilçam'da birçok filmde rol alan Kemal Sunal'ın Gül Sunal ile evliliğinden Ali ve Ezo adında iki çocuğu oldu. Ali Sunal da 2000 yılında kaybettiği babası gibi oyuncu oldu.
CÜNEYT ARKIN-MURAT ARKIN
Türkiye'nin efsane sanatçılarından biri olan ve kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın kendisine çok benzeyen oğlu Murat Arkın da oyunculuğu seçti.
METİN SEREZLİ VE NEVRA SEREZLİ-MURAT SEREZLİ
Metin Serezli-Nevra Serezli çiftinin oğlu Murat Serezli de anne-babasının izinden gitti. Mimarlık eğitimi almasına rağmen oyunculuğu seçen Murat Serezli, başta “Av Mevsimi”, “Savaşçı” ve “Devrim Arabaları” olmak üzere birçok projede rol aldı.
