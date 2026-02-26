Yeşilçam yıldızlarının kendileri gibi ünlü çocukları. Anne-babalarının izinden gittiler

FİLİZ AKIN-İLKER İNANOĞLU

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan ve kariyeri boyunca 120'ye yakın filmde rol alan Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu da annesinin izinden gitti.



Akın ile yapımcı Türker İnanoğlu'nun oğlu olan İlker İnanoğlu, "Yumurcak", "Arka Sokaklar", "Anne Babamla Evlensene" gibi yapımlarda boy gösterdi.

KEMAL SUNAL-ALİ SUNAL

Yeşilçam'da birçok filmde rol alan Kemal Sunal'ın Gül Sunal ile evliliğinden Ali ve Ezo adında iki çocuğu oldu. Ali Sunal da 2000 yılında kaybettiği babası gibi oyuncu oldu.

CÜNEYT ARKIN-MURAT ARKIN

Türkiye'nin efsane sanatçılarından biri olan ve kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın kendisine çok benzeyen oğlu Murat Arkın da oyunculuğu seçti.

METİN SEREZLİ VE NEVRA SEREZLİ-MURAT SEREZLİ

Metin Serezli-Nevra Serezli çiftinin oğlu Murat Serezli de anne-babasının izinden gitti. Mimarlık eğitimi almasına rağmen oyunculuğu seçen Murat Serezli, başta “Av Mevsimi”, “Savaşçı” ve “Devrim Arabaları” olmak üzere birçok projede rol aldı.