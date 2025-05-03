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Bahar Gencer bahar.gencer@ntv.com.tr

Yıllar geçse de gündemde: Doktorlar dizisinin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Doktorlar dizisinin yıldızları Yasemin Özilhan, Devrim Nas ve Yağmur Atacan'ın yıllar sonra bir araya gelmesi gündem oldu. Bunun üzerine yapımda rol alan isimlerin şu anki hayatları merak edildi.

2006-2011 yılları arasında izleyici karşısına çıkan Doktorlar, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına girdi. Aradan yıllar geçse de ne dizi ne de oyuncuları unutuldu. Peki Doktorlar'ın oyuncuları şimdi ne yapıyor?

SUAT/ BEKİR AKSOY

Dizide kalp damar cerrahı Suat karakterine hayat veren Bekir Aksoy, aktif olarak oyunculuk hayatına devam ediyor.

LEVENT/ KUTSİ

Doktorlar'ın beyin cerrahı Levent'i Kutsi ise gözlerden uzak bir yaşam sürse de aktif olarak oyunculuk ve şarkıcılığa devam ediyor.

Yıllar geçse de gündemde: Doktorlar dizisinin oyuncuları şimdi ne yapıyor? - 1

ELA/ YASEMİN ÖZİLHAN

Dizide Ela'ya hayat veren Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bıraksa da sosyal medya paylaşımları ve stiliyle gündemde.

ZENAN/ MELİKE GÜNER

Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner, oyunculuğa devam ediyor. Ünlü isim son olarak Ömer adlı dizide rol aldı.

ARSLAN/ DEVRİM NAS

Dizinin yakışıklı plastik cerrahı Arslan İbrahimoğlu karakterine hayat veren Devrim Nas ise gözlerden uzak bir yaşam sürse de zaman zaman bazı projelerde boy gösteriyor.

Yıllar geçse de gündemde: Doktorlar dizisinin oyuncuları şimdi ne yapıyor? - 2

HASAN/ YAĞMUR ATACAN

Doktorlar'ın Hasan'ı Yağmur Atacan ise oyunculuğu bıraktı ve ticaretle ilgileniyor. Ünlü isim, Pınar Altuğ ile mutlu evliliğiyle gündeme geliyor.

FİKRET/ YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Dizide Gestapo lakaplı Fikret'i canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu da oyunculuk hayatını aktif olarak sürdürüyor.

KADER/ AYSUN KAYACI - BURAK / MEHMET ASLAN

Doktorlar'da birbirlerine aşık iki asistan olan Kader ve Burak'ı canlandıran Aysun Kayacı ve Mehmet Aslan, oyunculuğa ara verdi.

Efe Kapancı ile evlenen ve Londra'ya yerleşen Kayacı, gözlerden uzak bir hayat yaşarken; Mehmet Aslan ise şimdilerde siyasetle ilgileniyor.

Dizide hastanenin başhekimi Haldun'a hayat veren Cüneyt Türel ise 2012'de hayatını kaybetti.

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