Yıllar geçse de gündemde: Doktorlar dizisinin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

2006-2011 yılları arasında izleyici karşısına çıkan Doktorlar, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına girdi. Aradan yıllar geçse de ne dizi ne de oyuncuları unutuldu. Peki Doktorlar'ın oyuncuları şimdi ne yapıyor?

SUAT/ BEKİR AKSOY



Dizide kalp damar cerrahı Suat karakterine hayat veren Bekir Aksoy, aktif olarak oyunculuk hayatına devam ediyor.



LEVENT/ KUTSİ



Doktorlar'ın beyin cerrahı Levent'i Kutsi ise gözlerden uzak bir yaşam sürse de aktif olarak oyunculuk ve şarkıcılığa devam ediyor.