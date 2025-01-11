Yıllar önce bitse de gündemden düşmeyen televizyon dizileri

YAPRAK DÖKÜMÜ 2006-2010 yıllarından yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanmıştır. Dizide; Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi isimler rol aldı. Hem karakterleri hem replikleriyle gündemden düşmeyen dizinini tekrar bölümleri de büyük ilgi görüyor.

AŞK-I MEMNU Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde başrolleri Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya paylaştı. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk-ı Memnu" dizisi, 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluştu. Bihter ve Behlül'ün imkansız aşkı yıllar geçse de unutulmazken, dizi hem kostümleri hem ikonik replikleriyle gündemden düşmüyor.

Ay Yapım imzalı, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği Ezel dizisi; Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz’in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük ilgi uyandırdı. 2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve Latin Amerika ülkelerine satılan ilk Türk dizisi olan Ezel, 150 ülkeye satıldı. Dizi , 2010 yılında C21 Format Ödülleri’nde “En İyi Senaryo Formatı” ödülünü de kazandı.

AVRUPA YAKASI Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı Avrupa Yakası, 2004-2009 yılları arasında ekranlara geldi. Oyuncu kadrosu sezondan sezona farklılık gösteren dizide, Gazanfer Özcan, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Ata Demirer, Tolga Çevik ve Hasibe Eren gibi birçok ünlü isim rol aldı. Dizideki Burhan, Şahika, Gaffur gibi karakterler günümüzde hala konuşulmaya devam ediyor.

KURTLAR VADİSİ



İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve gizemli hikayesiyle Türk izleyicisinin gönlüne tat kuran yapımlar arasında yer alıyor.



4 sezon süren efsane dizinin kadrosunda Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Gürkan Uygun gibi isimler yer aldı.



Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Mustafa Şevki Doğan ve Serdar Akar gibi isimler otururken, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Mehmet Turgut kaleme aldı.



Kurtlar Vadisi; Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati gibi karakterleriyle senelerdir gündemde...

ASMALI KONAK



2002-2003 yılları arasında izleyici ile buluşan dizide, başrolleri Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz ve Selda Alkor paylaştı.



Kapadokya'da çekilen dizinin senaryosunu Mahinur Ergun ve

Meral Okay kaleme alırken; yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturuyordu.



Her bölümü büyük ilgi gören Asmalı Konak'ın final bölümü 25,90 reyting alarak rekora imza attı.