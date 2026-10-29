Yıllar önce de birlikte rol almışlardı. Tuzlu Kahve'de yeniden bir araya geldiler
Tuzlu Kahve dizisinde bir araya gelen birçok oyuncunun geçmiş yıllarda da aynı projelerde rol aldığı ortaya çıktı.
Star TV'nin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Tuzlu Kahve, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Konuk oyuncuları ve göndermeleriyle de gündem olan Tuzlu Kahve oyuncularının eski projeleri de merak konusu oldu. İşte geçmişte birlikte çalışan Tuzlu Kahve yıldızları…
Buğra Gülsoy, Hatice Aslan, Elit Andaç Çam ve İrem Kahyaoğlu 2024-2025 yılları arasında yayınlanan “Bahar” adlı dizide izleyiciyle buluşmuştu.
Şevval Sam ve Eda Ece de daha önce "Yasak Elma" dizisinde Ender ve Yıldız karakterlerine hayat verdi. Öte yandan Şevval Sam, Yasemin Ergene ile de “Çocuğun Var Derdin Var” adlı yapımda rol almıştı.
Kavak Yelleri'nde rol alan dörtlünün seneler sonra Tuzlu Kahve'de bir araya gelmesi herkesi duygulandırmıştı.
Sarp Apak, Enis Arıkan ve Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel imzalı “Jet Sosyete” dizisinde rol aldı. Cengiz Bozkurt ayrıca Binnur Kaya ile “Aramızda Kalsın”da birlikte çalışırken, "Sevgili Dünürüm" adlı dizide de Nevra Serezli ile rol almıştı.
Tuzlu Kahve'nin Murat'ı Sarp Apak, Ceren Moray'la “Kavak Yelleri” dizisinde rol almıştı. Hatta dizinin beşinci bölümüne Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in konuk olmasıyla Kavak Yelleri nostaljisi yaşanmıştı. Apak, ayrıca yine Gülse Birsel imzalı efsane dizi “Avrupa Yakası”nda da Binnur Kaya ile birlikte çalışmıştı.
Settar Tanrıöğen ile seneler önce “İkinci Bahar”da birlikte kamera karşısına geçen Nazlı Tosunoğlu, 2004-2007 yılları arasında “Yabancı Damat”ta Binnur Kaya ile rol alırken, 2015'te de Buğra Gülsoy ile “Aşk Yeniden” adlı projede birlikte çalışmıştı.
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