Yıllar önce de birlikte rol almışlardı. Tuzlu Kahve'de yeniden bir araya geldiler

Sarp Apak, Enis Arıkan ve Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel imzalı “Jet Sosyete” dizisinde rol aldı. Cengiz Bozkurt ayrıca Binnur Kaya ile “Aramızda Kalsın”da birlikte çalışırken, "Sevgili Dünürüm" adlı dizide de Nevra Serezli ile rol almıştı.

Tuzlu Kahve'nin Murat'ı Sarp Apak, Ceren Moray'la “Kavak Yelleri” dizisinde rol almıştı. Hatta dizinin beşinci bölümüne Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in konuk olmasıyla Kavak Yelleri nostaljisi yaşanmıştı. Apak, ayrıca yine Gülse Birsel imzalı efsane dizi “Avrupa Yakası”nda da Binnur Kaya ile birlikte çalışmıştı.

Settar Tanrıöğen ile seneler önce “İkinci Bahar”da birlikte kamera karşısına geçen Nazlı Tosunoğlu, 2004-2007 yılları arasında “Yabancı Damat”ta Binnur Kaya ile rol alırken, 2015'te de Buğra Gülsoy ile “Aşk Yeniden” adlı projede birlikte çalışmıştı.