Yıllar sonra yeniden tiyatro sahnesinde

Son olarak “İlk ve Son” dizisinin üçüncü sezonunda başrol oynayan Timuçin Esen'in 20 sene sonra tiyatroya dönüyor. Maja Zade’nin kaleme aldığı, Timuçin Esen’in çevirisiyle Türkçeye uyarladığı "Değişim / Dönüşüm" oyununun yönetmenliğini Thomas Ostermeier üstlenecek. Esen, oyunda Funda Eryiğit ile başrolleri paylaşacak.

Timuçin Esen'in seneler sonra sahneye çıkacak olması akıllara benzer kararlar alan oyuncuları getirdi. İşte o isimler…

MEHMET ALİ ERBİL

Uzun süredir setlerden uzak olan Mehmet Ali Erbil, yıllar sonra “Hayatım Yalan” oyunuyla, tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor.