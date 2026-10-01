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Bahar Gencer
Bahar Gencer[email protected]
01 Ekim 2026 15:26

Yıllar sonra yeniden tiyatro sahnesinde

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Timuçin Esen'in tiyatro sahnelerine döneceği haberi, akıllara uzun bir aradan sonra tiyatro yapan ünlü isimleri getirdi.

Son olarak “İlk ve Son”  dizisinin üçüncü sezonunda başrol oynayan Timuçin Esen'in 20 sene sonra tiyatroya dönüyor. Maja Zade’nin kaleme aldığı, Timuçin Esen’in çevirisiyle Türkçeye uyarladığı "Değişim / Dönüşüm" oyununun yönetmenliğini Thomas Ostermeier üstlenecek. Esen, oyunda Funda Eryiğit ile başrolleri paylaşacak.

 

Timuçin Esen'in seneler sonra sahneye çıkacak olması akıllara benzer kararlar alan oyuncuları getirdi. İşte o isimler…

 

MEHMET ALİ ERBİL

 

Uzun süredir setlerden uzak olan Mehmet Ali Erbil, yıllar sonra “Hayatım Yalan” oyunuyla, tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor.

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Mehmet Ali Erbil kısa bir süre önce kalp krizi geçirdiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

HÜLYA AVŞAR

 

Son olarak "Aynı Yağmur Altında" dizisinde boy gösteren Hülya Avşar da tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Avşar, “Kanlı Nigar” müzikalinde başrolü üstlenecek.

 

ŞAFAK SEZER

 

Uzun aradan sonra tiyatroya dönen Şafak Sezer, “Karanlıkta Kumpas” adlı interaktif oyunda rol alıyor. Sezer, oyunda Şebnem Özinal, Zeynep Kankonde, Özgür Özgülgün, Burak Alkış ve Ömür Arpacı gibi isimlerle rol alıyor.

 

HALİT ERGENÇ

 

Halit Ergenç de uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine döndü. Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü eseri "Satıcının Ölümü" adlı oyunda başrol oynayan Halit Ergenç, performansıyla adından söz ettiriyor.

Etiketler: Oyuncu - Tiyatro - Ünlüler
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