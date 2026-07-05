Diyarbakır'dan İstanbul'a: Michelin tavsiyesine uzanan lezzet hikayesi

Güneydoğu Anadolu, karasal iklim kuşağında yer almasına rağmen kışların görece ılıman geçmesi sayesinde güçlü bir kurutma kültürü geliştirmiş bir bölge. Tencere yemeklerimizin vazgeçilmezleri olan salçalar, kurutulmuş sebzeler ve baharatlar, yerel mutfağa karakteristik kimliğini kazandırıyor.

Diyarbakır mutfağı ise verimli tarım arazileri ve gelişmiş hayvancılık sayesinde bölgenin tüm bu özelliklerini onlarca farklı yemekte bir araya getiriyor. Güneydoğu'nun, özellikle de Diyarbakır'ın en özel lezzetleri bugün İstanbul'da bir esnaf lokantasının tezgâhında dünyayla buluşuyor. O buluşmayı sağlayan hayatı mutfak tezgâhı ile yemek masaları arasında geçmiş lokantacı bir ailenin çocuğu olan Mahir Nazlıcan. Ailenin Diyarbakır'da başlayan lokantacılık serüveni, 1996 yılında İstanbul'a taşınıyor. Yıllarca ailesinin yanında çırak olarak yetişen Mahir şef, 2014 yılında kendi lokantasını açarak aile geleneğini farklı bir noktaya taşıyor.

Osmanbey'in en işlek caddelerinden birinde bulunan lokanta, öğle saatlerinde kapılarını açıyor. Önünde her gün uzun kuyruklar oluşuyor. Günde yaklaşık 600-700 misafiri ağırlayan lokantada ziyaretçileri, tezgâhta sıralanmış onlarca çeşit yemek karşılıyor. Menü ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu mutfağından oluşuyor ve seçim yapmak gerçekten kolay değil.Papaz yahni, kara lahana sarması, karnıyarık, orman kebabı, Antep yuvalaması, Mardin iç pilavı, Diyarbakır ezme güveci, Arnavut ciğeri, ıspanak, kuru fasulye, kuru patlıcan dolması, içli köfte ve daha niceleri insanın aklını çelecek kadar iştah açıcı görünüyor.

TARTIŞMASIZ İSTANBUL'UN EN İYİ LAHMACUNU

İyi bir lahmacuna olan zaafımı bilen editör arkadaşım sevgili Serhat’ın tavsiyesiyle yıllar önce tanıştım Mahir'le. Anlattığı kadar vardı; hatta o güne kadar yediğim en iyi lahmacundu diyebilirim. Bugün aradan geçen yıllarda onlarcasını tatmış olmama rağmen hâlâ aynı fikirdeyim .Menüde bol isotlu ve isotsuz olmak üzere iki çeşit lahmacun bulunuyor. Hamuru son derece ince, kenarları hafif yanık. Harcında bol soğan, kuzu kıyma ve kuzu boşluk eti kullanılıyor. Antep usulü lahmacunun aksine içinde sarımsak ve bol yeşillik yok. Bol limon ve maydanoz eşliğinde gerçek bir başyapıta dönüşüyor. Bu satırları yazarken bile insanın ağzını sulandırıyor.

İçli köfteyi ise Urfa usulü haşlama olarak hazırlıyorlar. Bulgurlu dış katmanı incecik, içindeki kuzu kıymalı harç ise son derece lezzetli. Buradaki içli köfteyi diğerlerinden ayıran en önemli unsur ise reyhan. Baskın ama yorucu olmayan aromasıyla ben buradayım diyor. Üstelik kullanılan reyhan dahi Diyarbakır'ın Lice ilçesinden getiriliyor. Mahir Şef'e göre bölgenin kuru iklimi sayesinde baharatlar çok daha aromatik ve yoğun bir lezzete sahip oluyor. Lokantanın ikinci favori lezzeti.

Gelelim tezgâhın yıldızlarına... Her gün onlarca çeşit yemek hazırlanıyor. Menü günlük, haftalık ve mevsimsel olarak değiştiği için ne kadar sık giderseniz gidin aynı yemeklerle karşılaşmanız pek mümkün değil. Benim seçimim Diyarbakır ezme güveci, Mardin iç pilavı ve yuvalama oldu.

Diyarbakır ezme güveci; patlıcan, domates, biber, kuzu eti, bol sarımsak ve baharatla hazırlanan bir yemek. Usul usul saatlerce lahmacunların yanında taş fırında pişiyor adeta püre haline geliyor. Sebzelerin hiçbiri diri kalmıyor. Onu klasik türlüden ayıran en önemli özellik de bu. Sebzeler tamamen birbirine karışırken kuzu eti tüm karakterini koruyor. Ama en baskın tat yine isot. Yemeğn hakkını vermek için ekmeği banmak şart!

Mardin iç pilavı da kuzu etli hazırlanıyor. İçinde maydanoz, kavrulmuş badem ve karabiber bulunuyor. İlk bakışta Ege'nin bahar pilavını andırsa da ondan çok daha diri ve tane tane bir yapıya sahip. Bol tereyağlı, yumuşak bir pilavdan ziyade tek başına bile ana yemek olabilecek kadar güçlü bir lezzet.

Arnavut ciğeri ise gördüğüm en iştah açıcı ciğerlerden biriydi. Toz kırmızı biberin verdiği canlı renk, onu tezgâhın en cezbedici yemeklerinden biri hâline getiriyor. Neyse ki görüntüsü kadar lezzeti de etkileyici. Dana ciğeri olmasına rağmen öyle ustalıkla pişirilmiş ki içi adeta lokum gibiydi. Mahir Şef'e göre bunun sırrı yalnızca pişirme tekniğinde gizli: Kızgın yağda sadece bir buçuk dakika.

Yuvalama ise Antep'in en özel yöresel yemeklerinden biri. Çorba olarak anılsa da ana yemek kadar doyurucu. İçinde nohut, kuzu etinden hazırlanan minik köfteler ve kadifemsi, kremamsı bir terbiye bulunuyor. Vazgeçilmez aroması ise nane. Orijinal tarifte köftelerin içinde bulgur da yer alırken Mahir Şef yalnızca kıyma kullanmayı tercih ediyor. Böylece etin lezzeti çok daha belirgin hâle geliyor.

Ustası babası. Tarifler ise annesinden miras. Mahir Şef, annesinin reçetelerini kendi damak zevkine göre yorumlayarak sunuyor. O’na göre yemekte farkı yaratan tariften çok ustanın damağı."Ustanın damağını yiyorsunuz aslında," diyor. "onun damak tadı iyiyse yemek de iyi oluyor."

Esnaf lokantasından Michelin tavsiyesine uzanan bu başarı hikâyesinden ayrılırken damağımda lezzetlerin tadı, aklımda işini iyi yapınca başarının kaçınılmaz olduğu fikri kalıyor…