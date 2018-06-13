2006’da kurulduğunda mikro blog sitesi olarak görülen Twitter yıllar içerisinde birçok yenilikten, güncellemeden geçti. Günümüzde kendini uygulama mağazalarında “haber” kategorisi altında konumlamış en popüler sosyal ağlardan biri: Aylık 330 milyon üzeri aktif kullanıcı.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ ÖZELLİK

Yıllar içerisinde bu yeniliklerin bir kısmı mecburiyetten bir kısmı da kullanıcı taleplerinden oluştu. Ancak ilk günden beri arzu edilen tweetleri editleme/düzeltme özelliği bir türlü gelmedi. Her sene dedikodusu yapıldı ve tartışıldı. Ancak bugüne kadar hayata geçmedi.

KARDASHIAN DA DEVREYE GİRDİ

Ancak bu beklemenin sonuna geldik. Çünkü Kim Kardashian da artık tweetlerini düzenlemek, düzeltmek istiyor ve bu iş için lobi faaliyeti yapmaya da başlamış.

TRUMP BEYAZ SARAY'DA KIM KARDASHIAN'I AĞIRLADI

DOĞUM GÜNÜNE ÇAĞRILMA SEBEBİ BELLİ OLDU [-.-]

Kardashian’ın eşi Kanye West için düzenlediği 41’inci yaş günü partisinde davetlilerden biri de Twitter’ın kurucularından ve CEO’su Jack Dorsey’di. “Herhalde” eğlendiler, dans ettiler ve ne yapılması bekleniyorsa yaptılar. Ve Twitter alemi için büyük beklentilerden biri olan konu için gerekli ortam oluştuktan sonra hamle -60 milyon üzerinde takipçisi olan- Kim Kardashian’dan geldi.

“Hafta sonunda Kanye’nin doğum gününde Jack ile çok güzel sohbet ettik. Düzeltme butonu beklentisini çok iyi anladığını düşünüyorum.”

[Teşekkürler Kim!]

Kim Kardashian'ın serzeniş twwet'i

Dorsey de esprili bir yanıt vermeye çalıştı: “Neden davet edildiğimi şimdi anladım!”

Jack Dorsey’den gelen ve bir parça alınganlık da sezilebilecek “Neden davet edildiğimi şimdi anladım!” tweetinden sonra Kim hem Jack’in gönlünü aldı hem de konunun takipçisi olacağını gösterdi: “(Gülücükler asla!) Kanye seni seviyor! Ama bu konuyu da açmam gerekiyordu”

Eşi Kanye'yi de olaya dahil etti...

[Bir kez daha teşekkürler Kim!]

KISACA: DÜZENLEME ÖZELLİĞİ YA GELECEK YA GELECEK

Yani bugüne kadar milyonlarca kez yapılmış olan “Twitter’da düzeltme butonu” taleplerini artık düşünmemize, dert etmemize gerek kalmadı.

Ne de olsa yeni talep bir tweetle Snapchat’e milyar dolar üzerinde zarar verebilmiş bir aileden geliyor. (Kim Kardashian’ın üvey kardeşi Kylie Jenner’in Twitter’da 25.5 milyon takipçisi var. Kylie Jenner Şubat’ta attığı bir tweetle Snapchat’in yeni tasarımını eleştirmiş ve firmanın borsada 1.3 milyar dolar değer kaybetmesine sebep olmuştu. Kylie Jenner’in Twitter takipçi sayısının -kabaca- ablasının 3’te 1’i kadar olduğunu düşünecek olursak, Kim Kardashian’dan gelen talebin, “yapılacaklar listesinde” üst sıralara alınıp yayına alınmasında büyük fayda olsa gerek.)

Kısaca Jack Dorsey’in bu talebi artık görmezden gelmek gibi bir lüksü kalmadı. [-.-]

Gelişme üzerine Business Insider konuyla ilgili görüş alabilmek için Twitter’a ulaşmış ancak firmadan gelen bir yanıt henüz yok.

Kim Kardashian’ın tweeti ise ciddi anlamda pozitif tepki aldı. Birçok kullanıcı Kim’e destek verirken Twitter üzerindeki baskıyı da artırdı.

Bu arada teknoloji ve dijital dünya aleminde birçok önemli gelişme yaşanmaya devam ediyor.

Apple’ın uygulama dünyasında artık ticari rehber paylaşımı sona erdi.

Scooter paylaşım firması “Bird” 2 milyar dolar değerlemeye koşuyor.

Tesla iş gücünde yüzde 9’luk bir ufalmaya gidip 3 bin çalışanla yollarını ayırma aşamasında.

Apple’ın ciddi rakiplerinden Çinli Xiaomi resmen Avrupa’ya açıldı. Sıradaki hedefleri ABD...

TWITTER TARİHİNİN EN ÇOK BEĞENİLEN TWEET'İ