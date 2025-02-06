77 yıllık kâbus canlanıyor: Büyük Felaket’in ikinci perdesine hazırlık

ABD’nin 47’nci Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin travmalarını tetikleyen açıklamaları “Gazze’yi ele geçirme” ve “Filistinlileri komşu ülkelere gönderme” temelleri üzerinde şekillendi.

Trump bunu Gazze’nin halihazırda yıkım içinde olduğu ve yaşanabilecek olmaktan çıktığı gibi savunmalara dayandırıyor. Trump, Filistinliler için tehditten başka bir anlama gelmeyen bu cümleleri sarf ederken akıllara şu soru geliyor: Peki Gazze nasıl yerle bir oldu?

Elbette İsrail’in yağdırdığı Amerikan bombalarıyla.

EN AZ 750 BİN FİLİSTİNLİ SÜRÜLDÜ

Filistinliler 1948'de yaşadıkları sürgünü Arapça “Nakba” yani Büyük Felaket olarak adlandırıyor. 1947 ve 1949 yılları arasında 1,9 milyonluk nüfustan en az 750 bin Filistinli, İsrail devletinin kuruluşunu takip eden 1948 Arap-İsrail savaşı öncesinde ve sırasında evlerinden kaçmak zorunda kaldı ya da sürüldü.

Savaştan sonra İsrail onların geri dönmesine izin vermedi çünkü bu, kendi sınırları içinde bir Filistinli çoğunluğu ortaya çıkaracaktı. Bunun yerine, çoğu Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da gecekondu benzeri kentsel mülteci kamplarında yaşayan ve bugün sayıları 6 milyona ulaşan, bir mülteci topluluğu haline geldiler.

Komşu Arap ülkelerinin ordularıyla 1948'de yapılan savaşta Yahudi milisler çoğunlukla tüfek, makineli tüfek ve havan topu gibi hafif silahlarla donatılmıştı. Savaştan sonra yüzlerce Filistin köyü yıkılırken, İsrailliler Kudüs, Yafa ve diğer şehirlerdeki Filistinlilerin evlerine taşındı.

15 BİN CAN KAYBI, TOPRAKLARIN YÜZDE 80’E YAKININDA İŞGAL

Savaşın ardından İsrail'in kuruluşu, Siyonist hareketin amaçları doğrultusunda Yahudi çoğunluklu bir devlet kurmak için yüz binlerce Filistinlinin anavatanlarından zorla sürülmesini gerektiren şiddetli bir süreçti.

Siyonist güçler tarihi Filistin topraklarının yüzde 78'inden fazlasını ele geçirdi. Yaklaşık 530 köy ve şehri etnik temizlikten geçirip yok ederlerken, 70'ten fazla katliam da dahil olmak üzere bir dizi kitlesel zulümde yaklaşık 15 bin Filistinliyi öldürdüler.

Filistin'in İsrail devletinin bir parçası haline gelen bölgelerinde yaklaşık 150 bin Filistinli kalmıştı. Bu 150 bin kişinin 30 bin ile 40 bin kadarı da ülke içinde yerinden edildi.

AĞACIN ALTINA ÇUKUR KAZDILAR

Gazze'de mülteciler ve onların soyundan gelenler, nüfusun yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor. Şimdi pek çok Filistinli acı dolu tarihlerinin tekrarlanmasından korkuyor.

Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan 80'li yaşlarındaki Mustafa el-Gazzar, o dönem 5 yaşındayken ailesinin Gazze’nin kuzeyindeki Refah kentine kaçışını hatırlıyor. Bir noktada havadan bombalanmışlar, başka bir noktada ise ısınmak ve uyumak için bir ağacın altına çukur kazmışlar.

Al-Gazzar, savaş sırasında tekrar kaçmak zorunda kalmış ve bu kez 450 bin Filistinlinin bakımsız bir kampta yaşadığı çorak bir kıyı bölgesi olan Mawasi'deki bir çadıra yerleşmiş. O zamanki koşulların, BM Filistinli Mülteciler Ajansı'nın düzenli olarak gıda ve diğer temel ihtiyaçları sağlayabildiği 1948'dekinden daha kötü olduğunu söyledi.

Al Gazzar, “1948'deki umudum geri dönmekti ama bugünkü umudum hayatta kalmak” dedi.

1948’DEN 7 EKİM’E

İsrail, 7 Ekim 2023’te Gazze'de yakın tarihin en ölümcül ve en yıkıcı askeri harekâtlarından birini başlattı ve zaman zaman yoğun yerleşim bölgelerine 900 kilogramlık bombalar attı. Bütün mahalleler moloz yığınları ve sürülmüş yollardan oluşan çöplüklere dönüştü ve birçoğu patlamamış bombalarla doldu.

Soykırıma varan İsrail’in Gazze savaşı, bölge nüfusunun yaklaşık dörtte üçünü oluşturan 1,7 milyon Filistinliyi, evlerini terk etmek zorunda bıraktı. Bu sayı 1948 savaşı öncesinde ve savaş sırasında kaçanların iki katından fazla.

İsrail, sınırını kapatmış durumda. Mısır, Filistinlilerin kitlesel akınının uzun vadeli bir mülteci krizi yaratmasından korktuğu için sadece az sayıda Filistinlinin ayrılmasına izin verdi.

Uluslararası toplum, Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak sürülmesine şiddetle karşı çıkıyor. İsrail hükümetinin aşırı sağcı üyeleri tarafından benimsenen bu fikir “gönüllü göç” olarak adlandırılıyor.

BM, YENİDEN İNŞA İÇİN 2040 DİYOR

İsrail uzun zamandır 1948 mültecilerinin ev sahibi ülkelere kabul edilmesi çağrısında bulunurken, geri dönüş çağrılarının gerçekçi olmadığını ve Yahudi çoğunluklu bir devlet olarak varlığını tehlikeye atacağını iddia ediyor.

Filistinliler Gazze'den topluca kovulmasa bile, birçoğu evlerine asla dönemeyeceklerinden ya da bölgede yaratılan yıkımın orada yaşamayı imkansız hale getireceğinden korkuyor. Birleşmiş Milletlerin tahminine göre yıkılan evlerin yeniden inşası 2040 yılına kadar sürecek.