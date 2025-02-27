ABD ile Ukrayna minerallerde anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump'a göre ABD ve Ukrayna, yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde olabilecek kritik mineral anlaşması taslağı üzerinde uzlaşıya vardı.

Önerilen anlaşma birçok analist tarafından, Washington'un Ukrayna savaşını sona erdirmek için Moskova'ya ulaşması konusundaki gerginliklerin ortasında Kiev'in yeni ABD yönetiminin desteğini kazanma girişimi olarak görülüyor.

Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin “çok büyük bir anlaşma” imzalamak üzere Washington'u ziyaret etmek istediğini söyledi.

“Cuma günü geleceğini duydum. Gelmek isterse elbette benim için sorun olmaz. Anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor ve bunun büyük bir anlaşma olduğunu anlıyorum” dedi.

Trump anlaşmanın değerinin 1 trilyon dolara kadar çıkabileceğini ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını geri alacağını ifade etti.

Zelenski, ABD ile işbirliği için ekonomik bir çerçeve olduğunu söylediği anlaşmanın herhangi bir ABD güvenlik garantisi içermediğini de sözlerine ekledi.

Ancak Reuters haber ajansına göre anlaşma taslağında ABD'nin Ukrayna'nın “özgür, egemen ve güvenli” olmasını istediği belirtiliyor. Basında yer alan haberlere göre, daha önceki bir anlaşma taslağı, Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin ayrıntılar içermediği için geçen hafta Zelenski tarafından reddedilmişti. Anlaşma taslağının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılmadı.

Pazartesi günü Zelenski barış için istifa etmeye hazır olduğunu söyledi ancak ülkesinin güvenliğini sağlamanın bir yolu olarak Kiev'in NATO üyeliğine kabul edilmesini talep etti.

Ancak Washington NATO üyeliği talebini “gerçekçi değil” olarak nitelendirdi.