ABD’de silahlar en çok çocukları vurdu

Amerika Birleşik Devletleri’nde silahlı saldırıların sayısı her yıl artıyor.

2020'den bu yana silahlar, Amerikalı çocukların ölüm nedenleri arasında birinci sırada.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri veri tabanından elde edilen en güncel verilere göre, 2022 yılında çocuk ölümlerinin (1-18 yaş) yüzde 18'ine ateşli silahlar neden olmuş. 2022’de silahlı olaylarda yaklaşık 3 bin 500 çocuk hayatını kaybetmiş.

Silahlar, trafik kazalarının bile önünde.

Sağlık politikaları araştırmaları yapan KFF’nin analizine göre, karşılaştırılabilir başka hiçbir ülkede ateşli silahlar, çocuklar arasında ilk dört ölüm nedeni arasında yer almıyor.

Geçen çarşamba Georgia eyaletinin Winder kentindeki Apalachee Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı, 2024 yılında 45’inci okul saldırısı oldu. Burada İki öğrenci ile iki öğretmen öldürüldü. Bu, Mart 2023'te Nashville, Tennessee'deki The Covenant School'da meydana gelen katliamdan bu yana en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçti.

2023 yılında silahlar, Amerika’da yaklaşık 4 bin kişinin ölümüne yol açtı ve 654 silahlı saldırı gerçekleşti.

2024’TE 385’TEN FAZLA TOPLU KATLİAM YAŞANDI

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silahla ölümleri ve nedenlerini takip eden Silah Şiddeti Arşivi’ne göre, 2024’ün ilk 9 ayının verileri kırmızı alarm veriyor.

Verilere göre Eylül 2024’e kadar ABD’de 11 bin 459 silahlı ölüm yaşandı. 22 bin 18 kişi silahla yaralandı. 555 çocuk ile 3 bin 21 genç vuruldu.

ABD genelinde 385'ten fazla kitlesel silahlı saldırı meydana geldi. Bu rakamlara evlerde ve halka açık yerlerde meydana gelen silahlı saldırılar da dahil. Son dört yılın her birinde 600'den fazla kitlesel silahlı saldırı gerçekleştiği belirtiliyor. Ki bu da günde nerdeyse ortalama iki saldırıya denk geliyor.

Ancak kitlesel silahlı saldırıların büyük çoğunluğunda ölü sayısının 10'dan az olduğu da ifade ediliyor. (Silah Şiddeti Arşivi, toplu katliamı, dört ya da daha fazla kişinin yaralandığı ya da öldüğü bir olay olarak tanımlıyor.)

DEMOKRATLAR DAHA KATI YASALARI DESTEKLİYOR

ABD verileri, silah sahipliğinin son birkaç yılda önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Şubat ayında Annals of Internal Medicine tarafından yayınlanan bir çalışma, Ocak 2019 ile Nisan 2021 arasında 7,5 milyon ABD'li yetişkinin yeni silah sahibi olduğunu ortaya koydu.

Gallup tarafından yapılan ankete katılan Amerikalıların yüzde 57'si, daha sıkı silah yasaları istiyor. Yüzde 32'si ise yasaların aynı kalması gerektiğini söylerken, yüzde 10'u yasaların yumuşatılmasından yana.

Gallup'un bir başka araştırmasına göre Demokratların yaklaşık 91’i daha katı silah yasalarını destekliyor. Buna karşılık Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 24'ü katılık konusunda aynı fikirde. Bağımsız seçmenlerde ise bu oran yüzde 45.

EYALETLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde silah yasaları eyalete göre değişiklik gösteriyor. Örneğin Kaliforniya’da, sınırlı istisnalar dışında saldırı silahlarına sahip olmak yasak.

Tam aksine bazı eyaletler de kimlerin silah taşıyabileceğine ilişkin kısıtlamaları nerdeyse ortadan kaldırdı. Örneğin Teksas’ta, 2021 yılında eyalet sakinlerinin ruhsat veya eğitim almadan tabanca taşımasına olanak tanıyan yasa hayata geçti.

Benzer şekilde, geçen yıl Nisan ayında Georgia eyaleti, bir ateşli silahı açıkça taşımak için izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

5 Kasım’da yapılacak başkanların seçimlerinin ardından, yeni yönetimin silah yasalarında değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu.