ABD'ye göre yok oldu, İran "Taşıdık" dedi: Nükleer stok nereye gitti?

İsrail, İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırı için "Tahran'ın 15 güne kadar nükleer silah elde edeceği" iddasına sığındı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın üç kritik nükleer tesisi Fordo, Natanz ve İsfahan'ı 21 Haziran'da Amerikan uçaklarının bombalamasından iki gün sonra ateşkesi duyurdu. Trump, İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok ettiklerini öne sürdü.

İran ise kritik maddeleri, saldırıdan önce taşıdığında ısrar ediyor.

ABD, GÖMÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR

İran'ın nükleer programını izleyenler, ABD'nin operasyonu ile ilgili büyük bir soru işareti olduğunu söylüyor: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna ne oldu?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği röportajda, İran'ın uranyum stokuna ne olduğu sorusunu geçiştirdi ve “Önümüzde duran soru bu değil” dedi. Amerikan bombalarının, Tahran'ın uranyumu nükleer silah için gereken seviyeye kadar zenginleştirme kabiliyetini yok ettiğini, uranyumun gömüldüğünü düşündüğünü söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth 26 Haziran'da Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. Saldırılar öncesinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu başka bir yere taşıdığına dair bir istihbaratın bulunmadığını belirtti.



Basına sızan rapor hakkında ise Hegseth, "Rapor, sadece bir ön rapordu, düşük güvenirlik var, istihbaratla koordine edilmedi" diye konuştu. Hegesth, ABD'nin İran saldırılarının çok başarılı olduğunu, 12 günlük savaşı bitirdiğini belirtti.

TRUMP: HİÇBİR ŞEY ÇIKARILMADI

ABD Başkanı Donald Trump da Hegseth'in ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, İran'daki nükleer bölgeden hiçbir şey çıkarılmadığını yazdı. Trump, "Tesisteki arabalar ve küçük kamyonlar, şaftların üstünü örtmeye çalışan beton işçilerine aitti. Tesisten hiçbir şey çıkarılmadı. Çok uzun sürerdi, çok tehlikeliydi ve taşınması çok ağır ve zordu" ifadelerini kullandı.

FINANCIAL TIMES: AB BAŞKENTLERİ İRAN'IN URANYUM'U TAŞIDIĞINI SÖYLÜYOR

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre ise ön istihbarat değerlendirmeleri, Tahran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun büyük kısmını muhafaza ettiğini gösteriyor.

Rapora göre Avrupa Birliği başkentleri, İran'ın ABD saldırılarından önce Fordo'dan uranyum taşıdığına inanıyor.

"NEREDE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ"

Eski bir Birleşmiş Milletler nükleer silah denetçisi olan David Albright, 24 Haziran'da CNN International'a zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla ilgili şunu söyledi: “Anladığımız kadarıyla bunların bir kısmı İran tarafından götürüldü ve nerede olduklarını bilmiyoruz.”

Öte yandan Maxar Technology'nin paylaştığı uydu görüntüleri, Fordo ve Natanz tesislerinde ABD'nin “bunker buster” yani sığınak delici bombalarının etkisini gösterdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, 22 Haziran tarihli bir raporda, Fordo'nun saldırıdan doğrudan etkilendiğinin açık olduğunu, ancak uranyum zenginleştirme salonlarındaki hasarın derecesinin kesin olarak belirlenemediğini söyledi.

"TÜNELLERDE NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Yetkililer ve nükleer uzmanlar İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun çoğunun, İsfahan tesisinin yakınındaki bir yeraltı kompleksinde depolandığını ve uydu görüntülerine göre ABD'nin Tomahawk füzeleriyle yer üstündeki birkaç tesisi yıktığını söylüyor.

Grossi, birkaç binada ve yeraltı depolama tünellerinin girişlerinde hasar olduğunu ancak tünellerde tutulmuş olabilecek uranyuma ne olduğunun belli olmadığını ifade etti.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE KAMYONLAR BELİRDİ

Maxar Technology'nin uydu görüntüleri, ABD saldırılarından önceki günlerde Fordo'daki araç hareketliliğini ve park etmiş kargo kamyonlarını gösterdi. İran devlet televizyonunun siyasi müdür yardımcısı Hassan Abedini, gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın büyük bir darbe almadığını çünkü malzemelerin çoktan çıkarıldığını söyledi.

YÜZDE 90 ORANI, 9 NÜKLEER SİLAHA YETİYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran 400 kilogramdan fazla uranyumu yüzde 60'a kadar zenginleştirdi. Bu da yüzde 90 civarında olan silah sınıfına kadar zenginleştirilmesi halinde yaklaşık 9 nükleer silah yapmaya yetiyor.