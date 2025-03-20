ABD Zaporijya Nükleer Santrali'ni istiyor

Beyaz Saray Ukrayna'ya, devam eden ateşkes görüşmelerinin bir parçası olarak nükleer tesislerini ABD'ye devretmesini önerdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt bu tesislerin Amerika'nın mülkiyetinde olmasının bu altyapı için en iyi koruma olacağını söyledi.



Avrupa'nın en büyüğü olan ve Rus işgali altındaki Zaporijya Nükleer Enerji Santralinin kontrolü geçtiğimiz hafta boyunca Kiev ve Washington arasında aktif bir şekilde tartışıldı.



Ukrayna lideri Volodimir Zelenski santralin ve Rus işgali altındaki komşu bölgelerin kaderinin bir hafta önce Suudi Arabistan'da yapılan ikili görüşmeler sırasında ABD ile ele alındığını doğruladı.



Zelenski, santralin bulunduğu Enerhodar kenti üzerinde Ukrayna kontrolü olmadan santralin iadesinin mümkün olmadığını söyledi.



Enerhodar, Zaporizhzhia Oblastı, Dnipro Nehri'nin Rus işgali altındaki doğu kıyısında yer alıyor ve Ukrayna'nın komşu bölgeye erişimi yok.



Uzmanlar Kiev Independent'a yaptıkları açıklamada, santralin kontrolünü yeniden ele geçirmenin Ukrayna için zor bir hedef olduğunu ve Rusları çevredeki topraklardan çıkarmadan orada uzun süreli bir askeri varlık göstermenin olası bir seçenek olmadığını belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Dnipro Nehri'nin doğu kıyısında yer alan santralin, Rusya'nın askeri üsse dönüştürdüğü stratejik öneme sahip bir tesis olduğunu söyledi.



Enerhodar'ın sürgündeki belediye başkanı Dmytro Orlov'a göre, 2024 yazının sonlarından itibaren santral topraklarında yaklaşık 1000 Rus askeri konuşlandırıldı.



Ordu, Rus askerlerinin tesisi eğitim alanı ve Ukrayna kontrolündeki bölgeleri hedef alan drone saldırıları için bir fırlatma rampası olarak kullandığını dile getirdi. Nehrin karşısında yer alan Dnipropetrovsk Oblastı'ndaki Nikopol şehri de düzenli olarak Rus saldırılarına maruz kalıyor.



Finlandiya merkezli Black Bird Group'ta analist olan Emil Kastehelmi, Rusya'nın tesisi gönüllü olarak terk etme ihtimalinin “değeri göz önüne alındığında zayıf” olduğunu söyledi.



Kyiv Independent'a konuşan Kastehelmi, “Her ne sebeple olursa olsun bir çekilme Rusya için önemli bir kayıp olarak görülecektir ve Rus güçlerinin bölgeden çıkarılması büyük olasılıkla önemli bir askeri güç gerektirecektir” dedi.