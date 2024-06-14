Afgan kız çocukları üç yıldır eğitimden mahrum

Afganistan'da altıncı sınıfın üzerindeki kız çocukları, tam 1000 gündür eğitimden mahrum.

2021 yazında Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ilk iş olarak kız çocukları ve kadınları eğitim ve iş hayatından kopararak, onları eve mahkum etti.

Afganistan basınının konuştuğu kız çocukları, eğitimden mahrum bırakıldıkları süreci "uzun, karanlık, acı ve ıstırap dolu" bir dönem olarak tanımladı.

Amu TV haber sitesine konuşan öğrenciler, Taliban'ı okullarını yeniden açmaya ve toplumun yarısının temel haklardan mahrum bırakılmasına son vermeye çağırdı.

Öğrenciler bu üç yılı, uzun süreli kabuslar olarak nitelendirerek, ciddi zihinsel sıkıntı ve depresyona neden olduğunu belirtti.

Öğrenciler ayrıca yaklaşmakta olan Doha konferansının katılımcılarına Afganistan'da kızların eğitimine getirilen yasağı ele almaları çağrısında bulundular.



Bu ay sonunda yapılması planlanan Doha toplantısı, Afganistan'daki durumu tartışmak ve ortak bir yaklaşım aramak üzere yaklaşık 15 ülkeden elçileri bir araya getirecek.

Öğrenciler bu toplantıyı Afgan kız çocuklarının ve kadınların haklarını savunmak için bir fırsat olarak görüyor.



Taliban'ın baskıcı politikalarından duydukları hayal kırıklığını dile getiren kız çocukları, yaşadıkları psikolojik baskıyı ve belirsiz geleceklerine dikkat çekerek, "Okumamızın yasaklanmasının üzerinden üç yıl geçti. Taliban'a ve uluslararası topluma okulları bizim için yeniden açmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.



"ÇOK ACI ÇEKTİM, OKUMAK İSTİYORUM"

Faheema Sadat adlı öğrenci ise şunları söyledi: "Öğretmenlikle çok ilgileniyorum ve okul kapıları kapandıktan sonra kızlara okuma yazma öğretmeye karar verdim."

Madina adlı bir diğer öğrenci de "Okula gitmem yasaklandığında altıncı sınıftaydım. Üç yıl oldu ve çok acı çektim. Okumak ve ilerlemek istiyorum" diye konuştu.

Bir öğretmen olan Farida Rahmani, "Okulların altıncı sınıfın üzerindeki kızlara kapalı olması çok talihsiz bir durum. Afganistan geriye doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.



İnsan hakları aktivistleri de uluslararası toplumun Taliban'la ilişkisini eleştirerek kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılmasının açık bir insan hakları ihlali olduğunu belirtiyor.

Taliban'ın kısıtlayıcı politikalarının devam etmesinin Afganistan'a telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini savunuyorlar.

Aktivistler, kız çocuklarının eğitimi ve çalışması üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasının Doha toplantısının ana gündem maddelerinden biri olması gerektiğini vurguluyor.