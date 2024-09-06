Almanya'da aşırı sağın geri dönüşü mümkün mü?

Medya Almanya'da yıkılan güvenlik duvarlarıyla (Brandmauer) çalkalanıyor. Thüringen eyalet seçimleri, Nazilerin 1929'da ilk kez bölgesel iktidara geldiği ve Adolf Hitler'in 1939'da Polonya'yı işgal ettiği bölgede 1945'ten bu yana aşırı sağın ilk galibiyetini getirdi.

“Doğu bunu başaracak!” Almanya için Alternatif (AfD) kampanyası her zamanki sağ-popülist temaları Doğu'nun gerçek Almanya'nın çok kültürlülük ve rüzgar enerjisinin liberal dehşetine direndiği yer olduğu önerisiyle karıştırdı.



Paniğe kapılan bir yorumcu “Almanya'nın aşırı sağcı AfD'sini uzak tutmanın tek bir yolu var. “Hassas konularda yapıcı tartışmalarla” istismar ettiği endişeleri gidermek.



Diğer yazarlar ise Almanya'nın merkez sağ Hıristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) birdenbire ulusal ateş gücünü Yeşiller üzerinde yoğunlaştırmasından dehşete düşmüş durumda.

Almanya'nın Muhafazakârları son yılların tüm eski merkez muhafazakârlarını (selam olsun Boris Johnson) taklit edip sağ popülistlerin saldırı taktiklerini mi benimsiyor? Asıl önemli olan güvenlik duvarıdır ve eğer bu giderse...



Bazı gerçekler. 2019'daki son Thüringen seçimlerinde AfD oyların yüzde 23,4'ünü kazandı. Bu yıl ise yüzde 32,8 oy aldı.

Bu beş yılı düşünün: Covid, Ukrayna savaşı ve Almanya'nın Vladimir Putin'in gazına körü körüne bağımlılığının neden olduğu enerji krizi. Partisi yüzde 26'nın altında oy alan ve ne yaparsa yapsın (eğer bir şey varsa) geç ve isteksiz yapan bir şansölyenin yönetimindeki parçalı bir koalisyon tarafından yönetilen bir ülke. “Sistem” karşıtı popülizm ve komplo teorileri için ideal bir üreme alanı olan beş yılın sonunda AfD en güçlü olduğu eyalette yüzde 10'dan daha az seçmeni ikna etmeyi başardı.

Ve elbette Almanya'da en büyük tek parti olmanız “kazandığınız” anlamına gelmiyor, çünkü (mantığı bir düşünün!) sandalyeleriniz aldığınız oyla orantılı. Mutlak çoğunluk olmadan kazanacağınız tek şey koalisyonda ilk sırayı almaktır. Eğer herkes sizinle çalışmayı reddederse (örneğin, Putin yanlısı bir faşist olduğunuz için), zor. Dolayısıyla AfD aslında küçük Thüringen'i yönetmeyecek (Alman nüfusunun sadece %2,5'ine ev sahipliği yapıyor ve bu oran düşüyor), merkezi hükümete girmesi için bir yol yok (geçen hafta yapılan son ulusal ankete göre %17,4) ve ılımlı Alman merkezi aslında her şeye rağmen Avrupa'nın her yerinden daha iyi durumda; NATO ve AB yanlısı dört ana akım parti neredeyse %63'lük bir desteğe sahip.



Ancak Almanlara hala AfD seçmenlerinin “endişelerini” gidermeleri gerektiği söyleniyor. Ya da Berlin Duvarı'nın ayakta durduğundan daha uzun bir süre önce yıkılmış olmasına rağmen, Doğu Almanya'nın son derece farklı olduğunu kabul etmeye ne dersiniz - kibirli Batı 1990'dan sonra çok sert davrandığı için değil, hatta 40 yıllık Sovyet işgali nedeniyle bile değil. Tarih yüzünden.



Tek kelime: sömürgecilik. 1147 yılında Köln, Bonn, Mainz ve Frankfurt yüksek ortaçağ Avrupa'sının 1000 yıllık merkezleriydi; Julius Caesar'ın bu şehirlere adını verdiği günden beri kimse Germania'nın Almanların yaşadığı yer olduğuna itiraz etmemişti; Berlin ise bir Slav nehir balıkçılığı köyüydü.



O yıl, İkinci Haçlı Seferi'nin kuzey kolu, pagan Slavları ve Baltları dönüştürmek ve fethetmek amacıyla Alman şövalyelerini Elbe Nehri'nin karşısına gönderdi. Sonuç, Transelbia'nın en batısında neredeyse tamamen Almanca konuşulan bir kolonizasyon oldu (neredeyse: Sorblar Dresden'in hemen kuzeyinde tanık olarak kaldılar); daha doğuda, bugünkü Polonya'da, topraklar kitlesel yerleşimci-sömürgeciler ve yerliler arasında sonsuza kadar tartışmalı kalırken, daha doğuda, bugünkü Rusya/Litvanya'da, Töton Şövalyeleri devleti yerel köylüler üzerinde tam bir elit-yerleşimci egemenliği kurdu. 1525 yılında Luther'i ilk benimseyen devlet oldu ve adını (ezdiği yerli bir kabilenin adını) Prusya olarak değiştirdi.

Bu uzun bir hikaye, ancak sonuç, İngiliz Kenya'sında, Fransız Cezayir'inde, Sadık Ulster'de veya İsrail'in yasadışı yerleşimlerinde sıkça rastladığımız yerleşimci-sömürgeci paradigma oldu. Bu paradigma, bariz değişikliklerle, ABD'nin eski köle devletleri için de geçerlidir.



18. yüzyılın sonlarına doğru Prusya, Voltaire'in de ifade ettiği gibi, Avrupa'nın en militarize kültürü olarak radara girmişti: “Diğer devletlerin orduları vardır. Prusya'da ordunun bir devleti vardır.” Bu Prusya'nın (krallarına hala Königsberg'de taç giydiren) belkemiği Doğu ve Batı Prusya'nın Junker'leriydi.



Hohenzollern Hanedanı'na tam sadakatleri karşılığında, subaylara ve üst düzey yönetime özel erişimleri vardı. Genellikle geniş ama fakir malikanelerinde, (Gürcü İrlanda'sındaki Protestan Yükselişi gibi) sadece toprak sahibi değil, aynı zamanda sulh hakimi ve milis komutanıydılar: Polonyalılar, Baltalar ve Ruslar, daha ayrıcalıklı Alman kiracıların altında onlar için çalışıyordu. Bunlar, en çok kayrılan sömürge astları olarak, büyük evlerinde Junker'lere sıkı sıkıya bağlı kaldılar ve (bir kez hak sahibi olduklarında) onlara oy verdiler. Ortaya çıkan toplum, büyük ölçüde Katolik olan batıdan o kadar farklıydı ki, 1890'larda sosyolojinin kurucusu Max Weber, kendi adına ihtiyacı olduğuna karar verdi: Ostelbien (“Doğu Elbia”).