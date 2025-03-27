Avrupa'da 72 saatlik "kendi kendine yeterlilik" planı

Avrupa'da sel, yangın, salgın hastalıklar ve askeri saldırılara karşı hazırlıklı olmayı amaçlayan bir strateji kapsamında AB vatandaşlarına 72 saat yetecek kadar gıda, su ve temel ihtiyaç malzemesi stoklamaları tavsiye ediliyor.

Açıklama, Avrupa Komisyonu’ndan yapıldı.

Almanya ve İskandinav ülkeleri, geçmiş aylarda saldırı ya da başka bir ulusal kriz durumunda insanlara ne yapmaları gerektiğini tavsiye eden kamu bilgilendirme broşürleri dağıtmıştı. AB de bu uygulamalardan esinlendi.

The Guardian’a göre bu strateji, iklim krizinin şiddetlendirdiği aşırı hava koşulları, salgın hastalıklar, siber saldırılar ve askeri istilalar gibi bir dizi potansiyel riske karşı AB'nin daha iyi koordinasyonunu ve kamuoyunun bilinçlendirilmesini sağlamak üzere tasarlandı.

Belgede “Bir veya daha fazla üye ülkeyi etkileyen silahlı saldırı olasılığı da dahil olmak üzere büyük ölçekli, sektörler arası olaylara ve krizlere karşı hazırlıklı olmalıyız” deniliyor.

Komisyon ayrıca farkındalığı arttırmak için Avrupa çapında bir hazırlık günü düzenlenmesi; konunun okul müfredatlarına girmesi ve yeterli hammadde, barınak, jeneratör ve “potansiyel olarak” gıda ve su tedarikini sağlamak için bir AB “stoklama stratejisi” oluşturulması çağrısında bulunuyor.