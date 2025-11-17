Avrupa drone savaşına hazır değil

NATO toprakları üzerinde uçan Rus drone'ları sonrası 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği, hava savunması konusunda özeleştiriye başladı.

Avrupa Birliği Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, Avrupa'nın şu anda potansiyel Rus insansız hava aracı saldırılarına etkili bir şekilde yanıt vermeye hazır olmadığını söyledi.

Ayrıca kıtanın kendini daha iyi korumak için Ukrayna'nın savaşta test edilmiş yeteneklerini entegre etmesi gerektiğini belirtiti.

Kubilius şunları söyledi: “Rusya'nın Polonya'ya, Baltık ülkelerine ve Romanya'ya yönelik insansız hava araçlarıyla yaptığı “provokasyonların” ardından, Rus insansız hava araçlarını tespit etmeye ve bunları uygun maliyetli araçlarla imha etmeye hazır olmadığımızı anlamamız neden iki yıldan fazla zaman aldı?" Rusların ders çıkardığını belirterek, "Biz de öğreniyor muyuz?" diye ekledi.

NATO, Polonya'da Rus insansız hava aracı olayının ardından doğu kanadına ek takviye kuvvetler gönderdi ve daha fazla insansız hava aracı savunma sistemi konuşlandırmaya başladı.

Avrupalı yetkililer kendi insansız hava aracı savunma sistemlerini kurmak istediklerini söylüyor ancak detaylar henüz belirsiz ve herhangi bir planın hayata geçirilmesinin yıllar alması muhtemel.

AB'nin savunma kapasitesini güçlendirme yönündeki bu acele, Avrupa istihbarat örgütlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki yıllarda bir NATO ülkesine yönelik olası bir saldırıyı değerlendiriyor olabileceği uyarısının ardından geldi.

ALMANYA'NIN DRONE-SAVAR PLANI

Savunma konusunda bir örnek yakın zamanda Almanya’dan geldi. Berlin hükümeti, havalimanlarındaki tehdide karşı 130 polisten oluşan 100 milyon euro'luk drone-savar savunma planını önümüzdeki ay hayata geçirecek.

Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu'nun onayladığı eylem planına göre, aralık ayından itibaren havalimanlarında yasa dışı drone avcılığı yapacak 130 polis memurundan oluşan yeni bir drone savunma birimi kurulacak.

Bu polisler, yasadışı drone uçuşlarının takibi, tespiti ve düşürülmesinden sorumlu olacak.

Havalimanlarında, başkent Berlin'de ve kritik altyapıların olduğu bölgelerde görev yapacaklar. Federal Polis Teşkilatı'nın helikopterleri de onlara destek verecek.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt yaptığı açıklamada, "Drone'lar ve artan siber saldırılar, hibrit tehditlerin ortasında yeni bir tehdit oluşturuyor. Bunlara kararlı bir yanıt vermek istiyoruz. Çevrimiçi dijital tehdide ve drone tehdidine karşı kendimizi silahlandırıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Münih Havalimanı, ekim ayının başlarında görülen bir drone nedeniyle 2 gün belirli saatlerde kapalı kalmıştı ve uçuşlar yapılamamıştı.

Yine ekim ayı içinde Frankfurt başta olmak üzere bazı havalimanları, askeri tesisler ile kritik altyapıların bulunduğu bölgelerde yasa dışı drone uçuşları tespit edilmişti. Kasım ayının başında, Berlin Brandenburg Havalimanı bölgesinde de 2 gün ardı ardına drone görülmesi üzerine alarm durumuna geçilmişti.

Yasadışı drone hareketliliğinin Rusya kaynaklı olduğu düşünen Almanya, ulusal ve yerel bazda mücadele için savunma merkezi kurulması dahil bir dizi kararlar almıştı.