Avrupa’nın kapıları kapanıyor, peki insan hakları nerede başlıyor?

Avrupa, göçle mücadeleye karşı art arda yeni önlemler açıklıyor.

Sağ popülizmin son yıllardaki en güvendiği silahı göçle savaş. Avrupa siyaseti; savaşları, yoksulluğu ve insani krizleri göz ardı ederek sığınma arayanlara karşı kılıç kalkan kuşanmaya hız verdi. Bunu, “düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadele” başlığı altında yapıyorlar ancak atılan adımlar ve sarf edilen sözler, insan haklarını ihlâllerinde yeni bir derinleşmeye işaret ediyor.

Peki, hangi Avrupa ülkesi şu anda göçe karşı ne yapıyor?

YUNANİSTAN’DA GİRİT KRİZİ

Yunanistan son günlerde Libya'dan Girit'e göçmen akışının yaşanmasıyla sert kararlar aldı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Kuzey Afrika'dan Yunanistan'a tekneyle gelenlerin iltica taleplerinin incelenmesinin başlangıçta üç ay süreyle askıya alındığını duyurdu. Ülkeye yasadışı yollardan giren kişilerin gözaltına alınacağını ve tutuklanacağını söyledi. Bununla birlikte Girit'te belgesiz gelenlerin tutulacağı kapalı bir tesis kurulacağını açıkladı.

Yunan hükümetinin bu sert tutumu, Bingazi'ye giden bir Avrupa misyonunun Halife Hafter tarafından sınır dışı edilmesinin ardından geldi. Miçotakis parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni kararları, Mart 2020'de Yunanistan'ın Türkiye ile olan kuzeydoğu kara sınırı Meriç’te yaşanan kitlesel göçmen akınıyla karşılaştırdı.

“OLDUĞUNUZ YERDE KALIN”

Göç Bakanı Thanos Plevris yeni kararlar hakkında net konuştu: "Gönderdiğimiz mesaj açık: Olduğunuz yerde kalın. Burada istenmiyorsunuz, uluslararası koruma hakkınız yok ve Yunanistan'a şantaj yapamayacaksınız." Plevris durumu “Avrupa'nın istilası” olarak nitelendirdi ve hükümetin Yunanistan'ın büyük bir göç için geçit olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

"SIĞINMA ARAMAK BİR İNSAN HAKKIDIR"

İnsan hakları grupları mevzuatı uluslararası hukuku ve AB hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle kınadı. Uluslararası Kurtarma Komitesi, “Sığınma aramak bir insan hakkıdır; insanların bunu yapmasını engellemek hem yasadışı hem de insanlık dışıdır” dedi.

İNGİLTERE-FRANSA: BİR GİREN BİR ÇIKAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ziyaretinde Başbakan Keir Starmer ile göçle mücadelede yeni bir girişim başlattı. Starmer'ın çığır açıcı bir anlaşma olarak nitelendirdiği anlaşma, göçmenleri küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye tehlikeli yolculuklar yapmaktan caydırmayı amaçladığı öne sürülüyor.

“Bir giren, bir çıkar” pilot planı kapsamında, İngiliz yetkililer Manş Denizi'ni geçenlerin bir kısmını gözaltına alacak ve Fransa'ya geri gönderecek, bunun karşılığında da İngiltere'de aile bağlantıları olduğunu gösterebilen bir sığınmacıyı Fransa'ya alacak.

İngiltere Başbakanı, “yasadışı göçle mücadele etmek ve suç çetelerinin iş modelini kırmak için” yeni taktikler ortaya koyduklarını söylüyor. İngiliz hükümeti bu anlaşmanın, Manş Denizi'ni yasadışı yollardan geçenlerin sayısında büyük bir düşüş yaratacağına inanıyor. Fransız basını, anlaşmanın ilk aşamalarında İngiltere’nin haftada yaklaşık 50 göçmeni Fransa'ya göndereceğini bildirdi. İngiltere'nin bir yıl içinde sadece 2 bin 600 göçmeni geri gönderebileceği belirtiliyor.

MANŞ DENİZİNDE ÖLÜM YOLCULUĞU

Fransa'dan deniz yoluyla yola çıkan vizesiz ya da izinsiz pek çok göçmen küçük, şişme botlarla İngiltere’ye geçmeye çalışıyor. Göçmenler, Kuzey Fransa'da tekneleri ayarlayan çetelere büyük miktarlarda para ödüyor. Bu tehlikeli yolculukların bazıları ölümle sonuçlanıyor. Bu yıl şimdiye kadar 2 binden fazla kişi Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaşmaya çalıştı.

POLONYA’NIN ALMANYA VE LİTVANYA SINIRI KAPANDI

Polonya, yasadışı göçü kontrol etmek için Almanya ve Litvanya ile sınır kontrollerini geçici olarak yeniden uygulamaya koydu. İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak, Almanya sınırında toplam 52, Litvanya sınırında ise 13 kontrol noktası kurulduğunu söyledi. Polonyalıların ve diğer AB vatandaşlarının sıkıntı yaşamayacağını belirtti.

ÇEK CUMHURİYETİ’NDE TARTIŞMALI TASARI

Çekya’dan iltica ve göç kurallarını sıkılaştıran tasarı mecliste kabul edildi. Hükümet, mevzuatın başvuru sahiplerinin gözetimini arttırmayı ve idari süreçleri kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi. Tasarının, AB'nin yeni göç anlaşmasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu ve ülkede ikamet eden mültecileri ve yabancı uyrukluları etkileyen birkaç önemli değişiklik içerdiği belirtildi.

En tartışmalı hükümlerden biri şu: Yetkililer, halihazırda başka bir AB üye ülkesinde kayıtlı olan Ukraynalı mültecilere geçici koruma sağlamayabilecek. Bir diğer madde ise hükümete, tekrar tekrar ciddi suçlar işleyen yabancıların ikametini iptal etme hakkı tanıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NE DİYOR?

Birleşmiş Milletler göç ajansı, Batılı ülkelerin aynı anda hem sınırları sıkılaştırarak hem de kitlesel göç yaşayan ülkelere kalkınma yardımlarını azaltarak daha büyük istikrarsızlık yaratma riski taşıdığını belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, Associated Press'e konuştu ve göçün nedenlerini ele almadan yalnızca sınırların uygulanmasına odaklanan bir yaklaşımın “dar görüşlü” olduğunu söylüyor.