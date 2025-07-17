Avrupa'nın savaş senaryoları

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından patlak veren savaş dördüncü yılında. O tarihten itibaren NATO ülkeleri, ittifak ile Moskova arasında olası bir açık çatışmaya karşı alarm durumunda.

Ukrayna askeri desteği sürdüren Avrupalı liderler, savunma ve stratejik pozisyonlarını da güçlendiriyor. NATO, Lahey'deki son zirvede, ittifak üyelerinin savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması kararını aldı.

Fransa, 14 Temmuz'da yayınladığı yeni Ulusal Stratejik İnceleme'de, Rusya'yı ülkenin çıkarlarına ve Avrupa kıtasının istikrarına yönelik en doğrudan tehdit olarak tanımladı.

Moskova'nın Avrupa kıtasındaki yıkıcı faaliyetlerine işaret edilen belgede, “Dahası, Rusya Ukrayna'ya verilen desteği baltalamak ve kendi çıkarları için uluslararası düzene meydan okumak için elindeki tüm araçları kullanıyor” denildi.

Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'ya verilen desteğin Avrupalılar için acil stratejik öncelik olmaya devam ettiği belirtilirken, 2030'a kadar Fransa ve Avrupalılar için ana tehdidin, “Avrupa'nın kalbine karşı açık savaş riski” olduğu vurgulandı.

Fransız ordusunun başındaki General Thierry Burkhard, Rusya'nın Kiev'in en önemli askeri destekçilerinden biri olan Fransa'yı “Avrupa'daki ana düşmanı” olarak gördüğünü öne sürdü.

Moskova’nın 2030 yılına kadar ordusunu 300 bin asker, 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla genişleteceği kaydedilen belgede, ABD’nin ise NATO ve Rusya-Ukrayna savaşı için önemli sonuçları olacak “daha az öngörülebilir bir dış politika” izlediği belirtiliyor.

Öte yandan Almanya, olası bir saldırıya karşı Berlin’deki hastanelerin hazırlıklı olmasını amaçlayan yeni bir sivil savunma planı geliştirdi.

Berlin Senatosu’nun Sivil Savunma Hastaneleri planı ile hastane hizmetlerinin ve tedarik zincirlerinin kriz anlarında nasıl sürdürülebileceği, yaralıların nasıl tahliye ve tedavi edileceği gibi kritik sorulara yanıt arandı.

Berlin Eyalet Sağlık Senatörü Ina Czyborra "değişen güvenlik ortamı” nedeniyle, sivil savunma kapasitelerini genişletmek mecburiyetinde olduklarını söyledi.



Çalışmanın arka planında, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakıyla başlayan ve 2022'de Ukrayna'ya yönelik kapsamlı harekatıyla derinleşen güvenlik endişeleri yatıyor.