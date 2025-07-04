Barselona'dan Gazze'ye: Soykırıma karşı denizleri aşanlar

Dünya, İsrail'in soykırım savaşını izlerken bir filo daha Gazze Denizi’ne doğru yola çıktı.

Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla), İsrail'in Gazze'ye yönelik yasadışı ablukasını kırmak için düzenlenen en büyük sivil deniz misyonu.

Sumud, Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

40'tan fazla ülkeden taban örgütleyicileri, denizciler, doktorlar, sanatçılar ve dayanışma aktivistleri tarafından koordine edilen filo, Filistin halkına karşı devam eden soykırım ve kuşatmaya yanıt vermek için ilk hareketi Barselona limanından başlattı. Kendilerini “şiddet içermeyen bir insani yardım misyonu” olarak tanımlıyorlar.

Dünyanın dört bir yanındaki limanlardan yola çıkan tekneler, deniz yoluyla bir insani koridor açmak için Gazze'ye yaklaşacak.

Filo, “uluslararası suç ortaklığına” karşı koymak için onlarca yıllık Filistin direnişi ve uluslararası dayanışma üzerine inşa edildi. Herhangi bir hükümetten veya siyasi partiden bağımsız olarak bu hareket “adalet, haysiyet ve insan hayatının kutsallığına olan bağlılığına” inanıyor.

DÜNYA İŞÇİLERİNDEN DESTEK

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), İsrail'in açlığı silah olarak kullandığı bir dönemde, Küresel Sumud Filosu'nun misyonuna destek veren bir bildiri yayınladı.

Federasyon, İtalya'nın Cenova kentindeki liman işçilerinin sendikalarının aktif desteğiyle filoya katıldıklarını belirtti.

Ayrıca, İtalya, Yunanistan, Fransa ve diğer büyük limanlardaki liman işçilerinin, sendikalarının yönergeleri uyarınca, İsrail'e gönderilecek silah ve askeri teçhizatı yüklemeyi reddettiklerini belirtti.

FİLODA KİMLER VAR?

Filonun kamuoyu önünde tanıdık isimlerinin dışında önemli bir yolcusu daha var: Apartheid karşıtı aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile “Mandla” Mandela.

Mandela, Sumud Filosuna katılma yolculuğunun aile mirasının ve Güney Afrika'nın ezilenlerin sesi olmak için verdiği mücadelenin bir devamı olduğunu söylüyor.

Global Sumud Filosunda ayrıca dört İtalyan milletvekili yer alıyor: Yeşil Avrupa Partisi'nden Avrupa Parlamentosu üyesi Benedetta Scuderi, Avrupa Parlamentosu ve Demokratik Parti üyesi Annalisa Corrado, yine Demokratik Parti'den İtalyan milletvekili Arturo Scotto ve Beş Yıldız Hareketi'nden Senatör Marco Croatti.

İtalyan Parlamentosu'nun en büyük muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin lideri Elly Schlein de filoya tam destek verdiğini söyledi.

İklim aktivisti olarak tanıdığımız İsveçli Greta Thunberg. Haziran’da da İsrail askerlerinin baskın düzenleyip içindeki gözaltına aldığı Madleen gemisindeydi.

Sumud’daki diğer isimler şöyle:

Alice Walker: Pulitzer ödüllü yazar

2010’da Mavi Marmara’da bulunan, 1976 Nobel Barış Ödülü sahibi Mairead Corrigan Maguire.

Henning Mankell: Wallander serisinin yazarı, Mavi Marmara yolcusu

Moncef Marzouki: Tunus’un eski cumhurbaşkanı

Liam Cunningham: İrlandalı aktör.

Basel Ghattas: İsrail vatandaşı Filistinli, İsrail meclisi Knesset’in eski üyesi.

Ana Maria Miranda Paz: Avrupa Parlamentosu’nun İspanyol üyesi.

Thiago Avila: Brezilyalı sosyo-çevre aktivisti. daha önce Madleen gemisindeydi.

Chris Smalls: ABD'li işçi örgütçüsü. Temmuz’da Handala’daydı.