Batı Şeria, İkinci İntifada’dan sonraki en kötü dönemi yaşıyor

Gazze ateşkesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da geniş çaplı askeri operasyonların başlamasından bu yana en az 380 kişinin İsrail güçleri tarafından tutuklandı.

İsrail askerleri, özellikle Batı Şeria'nın kuzey vilayetlerinde, Cenin kampı, Tulkarem ve Tubas gibi yerlerde gözaltılara devam ediyor.

Son 24 gün içinde Cenin'de en az 150 Filistinli tutuklanırken, Tulkarem'e yönelik 18 günlük kuşatma kapsamında en az 125 Filistinli İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

El Cezire’nin Tulkarem'deki kaynaklardan aktardığına göre, bu saldırılar mülteci kampı sakinlerinin yüzde 85'inin ve Cenin mülteci kampının önemli bir kısmının yerlerinden edilmesiyle sonuçlandı ve kampın bazı bölgeleri neredeyse tanınmaz hale geldi.

İsrailli askeri yetkililer, planlarının kampın coğrafyasını tamamen değiştirmek olduğunu ve bazı bölgelerin yıkılacağı için geri dönüşün mümkün olmayacağını söylüyor.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu İsrail'in “Demir Duvar” operasyonunun işgal altındaki toprakların kuzeyinde 45 bin Filistinliyi yerinden ettiğini belirterek, harekatın sona erdirilmesi için İsrailli yetkililere ciddi bir küresel baskı yapılması çağrısında bulundu.

Ramallah'tan Federasyon Başkan Yardımcısı Diana Alzeer, durumun ciddiyetini şu sözlerle ortaya koydu: “Batı Şeria'da tanık olduğumuz durum İkinci İntifada'dan bu yana yaşanan en kötü durumdur; askeri harekatın bazı yönleri daha da kötü olabilir. Saldırı biçimleri ve kullanılan yöntemler de İsrail'in Gazze'deki soykırım kampanyası sırasında görülenlere benziyor.”

Filistinli insan hakları grubu, Al Haq da İsrail'in “eşi benzeri görülmemiş askeri saldırısının” Cenin mülteci kampındaki günlük yaşamı engellemeye devam ettiğini söyledi.

İsrail güçlerinin daha fazla kontrol noktası kurarak hareket özgürlüğünü ortadan kaldırdığını ve evlerine dönmeye çalışan insanlara gerçek mermilerle ateş açtığını belirtti.

Grup, şu açıklamayı yaptı: “Üç haftayı aşkın bir süredir yerinden edilme, askeri saldırı ve kuşatma ile ekonomik ve sosyal hayatın tamamen felç olmasıyla sarsılan #Jenin'deki Filistinliler, İsrail işgalinin ellerinde ciddi ve kalıcı zihinsel zarar görüyor. Yerle bir edilen mahalleler ve sokakların İbranice tabelalarla yeniden adlandırılmasına, günlük yıkımlara ve cinayetlere tanıklık eden Cenin'deki Filistinliler evlerinden, geçim kaynaklarından ve gelecek umutlarından mahrum bırakıldı.”

Al Haq, kamptaki sokakları ve diğer altyapıyı yerle bir eden İsrail buldozerlerine her sabah kampa giren bir mazot tankından yakıt ikmali yapıldığını ve saldırının sona ereceğine dair hiçbir işaret olmadığını bildirdi.