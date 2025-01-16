Bir garip ateşkes

Gazze için İsrail ve Hamas’ın anlaştıkları duyurulmasına rağmen İsrail, saldırılarına devam etti. Ateşkes açıklamasının ardından Gazze’ye düzenlenen İsrail saldırılarında en az 72 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesin bazı maddelerine uymadığını iddia etti.

Netanyahu, arabulucuların Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını söyledi.

İsrail basını, kabine toplantısının ertelendiğini yazarken aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich liderliğindeki Dindar Siyonist Parti, anlaşmayı onaylaması halinde hükümetten ayrılıp ayrılmayacağına karar vermek üzere Kudüs'te toplandı.

Haberde, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere aralarındaki ihtilafları görüştüğü aktarıldı.

Kremlin’den de ateşkese dair bir açıklama geldi. Rusya, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Gazze'de güvenliği sağlayacak her türlü çözümün olumlu karşılanacağı ifadeleri yer aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Anlaşma, Hamas'ın elindeki yaklaşık 100 rehineden 33'ünün İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 1000 Filistinli mahkumla takas edilmesini içeriyor.

İsrail ayrıca Gazze'nin bir kısmındaki güçlerini geri çekecek, bölgenin büyük bölümünde yerlerinden edilmiş insanların evlerine dönmelerine ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım ulaşmasına izin verecek.