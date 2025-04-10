Filistin Devletini hangi ülkeler tanıyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devletini tanımayı planladığını açıkladı.

Macron bunu, haziran ayında New York'ta, İsrail-Filistin çatışmasını çözmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler konferansında bunu yapabileceğini söyledi.

Türkiye, 15 Kasım 1988'de sürgünde ilan edilen Filistin Devleti'ni ilk gün tanıyan ülkeler arasında yer aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının başladıktan sonra 10 ülke; Meksika, Ermenistan, Slovenya, İrlanda, Norveç, İspanya, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ve Barbados, Filistin Devletini resmen tanıdığını duyurdu.

Halihazırda Filistin Devleti, uluslararası toplumun yüzde 75'ini temsil eden 193 BM üyesi devletin 147'si tarafından egemen bir ulus olarak tanınıyor. Ayrıca Katolik Kilisesi'nin ve Vatikan Şehri'nin yönetim organı olan ve BM gözlemci statüsüne sahip Vatikan da Filistin Devletini tanıyor.

ARAFAT’TAN BUGÜNE

15 Kasım 1988'de, Birinci İntifada'nın ilk yıllarında, Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, Filistin'i başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak ilan etti.

İlanın ardından 80'den fazla ülke Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdı ve Afrika, Asya, Latin Amerika ve Arap dünyasındaki ülkeler de dahil olmak üzere Küresel Güney'den güçlü bir destek geldi.

Bu dönemde Filistin'i tanıyan Avrupa ülkelerinin çoğu bunu eski Sovyet bloğunun bir parçası olarak yaptı.

Birkaç yıl sonra, 13 Eylül 1993'te, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki ilk doğrudan görüşmeler, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmesini, İsrail'in yanında bir Filistin devleti şeklinde getirmesi beklenen Oslo Anlaşmalarının imzalanmasına yol açtı. Ancak bu hiçbir zaman başarılamadı.