Filistinli kadınlar dünyaya güvenmiyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları, Filistinli kadınların politik bakış açılarını doğrudan etkiliyor.

Yalnızca 7 Ekim’den bu yana değil, on yıllardır hayatta kalma savaşı verirken, bir yandan geleceğe dair umut etmeye devam ediyorlar.

Bağımsız Fin kuruluşu Martti Ahtisaari Barış Vakfı (CMI) 17 Temmuz’da yayınladığı makalede, Filistinli kadınların Gazze’nin geleceğine dair görüşlerini aktardı.

Rapora göre birçok Filistinli genç kadın, mevcut siyasi çıkmazı aşmak için siyasi reformlar da dahil olmak üzere uzun vadeli çözümlerin gerekli olduğunu vurgularken, seçimler olmaksızın geçici bir uzlaşı veya teknokrat hükümet kurulması olasılığını da gündeme getiriyor.

Hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da genç kadınlar, Gazze'ye uluslararası birliklerin konuşlandırılmasını eleştirirken, uluslararası aktörlere ve rollerine karşı artan bir güvensizlik gösteriyor.

Bu aktörlerin, Gazzelilerin çıkarlarına hizmet etmeyeceklerine inanıyorlar.

Bazıları ise uluslararası bir gücün Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele geçirmesi için gerekli koşulları yaratabileceğine inanıyor.

Öte yandan Gazze ve Batı Şeria'daki bazı genç kadınlar, Gazze'de iç çatışma ihtimalinin düşük olduğuna inanırken, diğerleri savaşın Filistinliler arasındaki ayrılıkları daha da derinleştirmesi nedeniyle bunun yakın olduğunu düşünüyor.

CMI’nin yaptığı görüşmeler ve çalıştayların sonucuna göre, savaş, büyük trajedilerle birlikte kadınlara toplumda yeni roller getirdi ve siyasi eylemliliklerini etkiledi.

Bu bulguların özellikle Gazze için geçerli olduğu belirtilirken, kadınların Gazze'nin yeniden inşasını şekillendirmeye dahil edilmesi, gençlerin katılımı ve psikososyal desteğin ileriye dönük öncelikler olarak vurgulandığı kaydedildi.

Ayrıca siyasi olarak aktif genç kadın ve erkeklerin, Gazze'yi terk etmelerinin yanı sıra, barış ve güvenliğe ulaşma umutlarının azalmasının bir sonucu olarak, gençlik liderliğinde potansiyel bir boşluğa ilişkin endişeler dile getirildi.

Mevcut durumdan duyulan hayal kırıklığına rağmen, “feci koşulların” daha temsili bir siyasi sistem inşa etme olasılığıyla birlikte, değişime yol açabileceğine inanılıyor.

Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmalar çoğunlukla kadınları, dışladığı için, Filistin'deki kadınları desteklemek bu dönemde çok daha büyük önem arz ediyor.