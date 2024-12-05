Fransa hükümeti düştü: Siyasi krizde aşırı sağın rolü ne?

Fransa'da güvenoyunu alamayan Michel Barnier hükümeti düştü.

Fransa'nın sol kanadı Yeni Halk Cephesi, Barnier'nin eylül ayında başbakan olarak atanmasından bu yana sürekli olarak ona karşı çıkmış olsa da, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) kendi desteğine tamamen bağımlı olan bir hükümeti düşürme kararı daha şaşırtıcı oldu.

France24'e göre Marine Le Pen'in RN'si, yıllarca kendisini temkinli bir kamuoyunun gözünde hükümetin dizginlerini ele almaya hazır sorumlu bir parti olarak konumlandırmaya çalıştı, hem kendi lekeli, Yahudi karşıtı geçmişinden, hem de solun son yıllarda tercih ettiği daha sert siyasi muhalefet gösterilerinden uzak durdu.

Daha somut olarak, RN başından beri Barnier hükümetinin kaderini elinde tuttu ve 49.3. Maddeyi uygulama kararını açıklamadan önceki son saatlerde bile "isteksiz tavizler" kopardı.

Barnier, oylamadan önceki günlerde parti tarafından belirlenen, elektriğe vergi zammı önerisi ve ilaç geri ödemelerini azaltma planını da içeren bir dizi “kırmızı çizgiden” geri adım atmıştı.

Lorimer, RN'nin Barnier'in kemer sıkma önlemlerini desteklemenin siyasi maliyetinin ödenemeyecek kadar yüksek olduğunu düşünmüş olabileceğini söyledi.

“Şimdiye kadar 'saygınlaştırma' kartını güçlü bir şekilde kullandılar. Ancak Barnier'in pozisyonlarına çok yakın olarak algılanırlarsa destek kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklarının farkındalar” dedi.

“Benim görüşüme göre, popüler olmayan bir hükümeti destekliyor görünmenin, ona 'dur' demekten daha riskli olduğunu hesapladılar ve bunun erken cumhurbaşkanlığı seçimi talebini haklı çıkardığını iddia ettiler."

Capoccia ise hesabın çok daha basit olabileceğini söyledi. Aşırı sağın önde gelen isimlerinden Marine Le Pen'in AB fonlarından milyonlarca avroyu zimmetine geçirdiği suçlamasıyla beş yıl boyunca siyasi faaliyetlerden men edilme ihtimaliyle karşı karşıya olduğu bir dönemde RN ani bir güç gösterisine ihtiyaç olduğuna karar vermiş olabilir.

“Benim izlenimim bunun gerçekten bir ya hep ya hiç stratejisi olduğu yönünde” dedi. Partinin “istikrar sağlayıcı bir güç, yarın hükümet kurabilecek güvenilir bir güç olarak sunulması, sadece Marine Le Pen'in gücü sorgulanana kadar sürer. Esasen RN, lideri olmadan yapamayan bir partidir.”

Lorimer sonuç olarak RN'nin kendi çelişkileri içinde sıkışıp kaldığını, günün siyasi düzeninden kopmak için radikal bir arzuyla harekete geçerken, ülkenin siyasi kaosa sürüklendiğini görmek istemeyen orta sınıf muhafazakârlar arasında desteğini genişletme ihtiyacıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

“RN aynı anda iki şeyi birden yapması gerektiği gerçeğiyle mücadele ediyor,” dedi. “Bir yandan mesajını yumuşatması ve cazibesini artırmak için daha saygın görünmesi gerekiyor. Diğer yandan da daha radikal seçmen kitlesinin desteğini kaybetme riskini göze alamaz.”