Fransa’da halk ayaklanması: A’dan Z’ye 10 Eylül Hareketi

Fransa'da parlamentoda güven oyu alamayan hükümetin düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un atadığı Sebastien Lecornu, başbakanlık kariyerine devasa bir krizle başladı.

Önceki Başbakan François Bayrou'nun 2026 bütçe taslağı, iki ulusal tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının dondurulması ve sağlık harcamalarından 5 milyar euro kesinti yapılmasını içermesi nedeniyle öfkeye neden olmuştu. Bu hoşnutsuzluktan yola çıkarak, “Her şeyi engelle” (“Bloquons tout”, Block Everyrhing") adında yeni bir protesto hareketi ortaya çıktı ve 10 Eylül’de Fransa, bir halk ayaklanmasına şahit oldu.

“Kemer sıkma politikalarına, eşitsizliklere ve demokratik inkara karşı” Fransızlar, bir çarşamba günü sokaklara döküldü. Ulaşım başta olmak üzere birçok temel hizmet kesintiye uğradı, protestocular tren istasyonlarını işgal etti, sokaklarda barikatlar kuruldu ve birçok kentte polisle çatışmalar yaşandı. Öğrenciler de okullarda işgal eylemleri gerçekleştirdi.

Temmuz ayında sosyal medyada başlatılan kampanya, kaçınılmaz olarak, 2018-2019’da hem Fransa’yı hem dünyayı sarsan Sarı Yelekliler (Gilets jaunes) protestolarıyla karşılaştırılmaya başlandı. Bu protestolar, akaryakıt vergileriyle başlayan ve eşitsizlik, ekonomik zorluklar ve halkla bağlantısı kopan siyasi düzenin protesto edildiği, ülke çapında ayaklanmaya dönüşen bir halk hareketiydi. Peki 10 Eylül Hareketi nasıl doğdu?

İLK KIVILCIM 21 MAYIS'TA ÇAKILDI

10 Eylül'de harekete geçme çağrısı yapan ilk kişilerden biri Julien Marissiaux’ydu isimli vatandaştı. “Les essentiels France” adlı kolektifin kurucusu olan 43 yaşındaki Marissiaux, elitizm karşıtı bir söylem benimsemiş ve siyasetten hayal kırıklığına uğramış Fransızları harekete geçirmek için paylaşımlar yapıyordu.

21 Mayıs'tan itibaren Telegram kanalında, “10 Eylül 2025'te Fransa durur: artık boyun eğmek yok, bölünmek yok” ifadeleriyle, halkı harekete geçmeye çağırdı. 800 abonesi olan Telegram kanalının yanı sıra, kurucusu olduğu internet sitesinde, 10 Eylül'e geri sayım başlattı. Fransız basınına göre bu “bağımsız vatandaş hareketi”, siyasi dünyaya karşı derin bir hayal kırıklığı yaşayan milyonlarca Fransız'ı hayatlarının kontrolünü geri almaya çağırıyordu.

Sosyal medyada yayınlanan birçok gönderide bu oluşum, Avrupa Birliği'nden ayrılmayı, “vatandaşların egemenlik fonu” oluşturulmasını, üretken yeniden yerelleştirmeyi ve kararların halka geri dönmesini savunurken, yozlaşmış seçilmişleri kınıyordu. İnternet sitesinde Macron'un görevden alınmasını talep eden bir imza kampanyası da başlatıldı. TikTok ve yapay zeka görselleri de 10 Eylül Hareketi’nin örgütlenmesinde büyük bir etki yarattı.

O GÜN NELER YAŞANDI?

Telegram akışları şafak vakti hareketlilik içindeydi. Küçük gruplar, günün sloganı olan "Her Şeyi Engelleyin"i hayata geçirmek için bir araya gelmeye başladı. Ancak başkentteki çevre yolu girişlerinden otobüs duraklarına, kavşaklardan Fransa genelindeki ulaşım altyapısına kadar protestocular, kolluk kuvvetleriyle karşılaştı. Daha şafak sökmeden, herhangi bir abluka girişimine karşı göz yaşartıcı gaz bombaları yağmaya başlamıştı.

Engellemelere rağmen başkent Paris başta olmak üzere Fransa’nın birçok kentinde sabah erken saatlerden itibaren eylemler gerçekleştirildi. Bazı şehirlerdeki protestolar kitlesel hale dönüştü. Ülke genelinde 200 bin ile 250 bin kişinin sokağa çıktığı tahmin ediliyor. Aynı zamanda çok güçlü bir kolluk kuvvetleri varlığı mevcuttu. 80 bin polis ve jandarma, protestoları bastırmak için sahaya sürüldü. Eylemlerde, 211'i Paris'te olmak üzere 540 kişi gözaltına alındı.

100 LİSEDE EĞİTİM DURDU, ÖĞRENCİLER 27 OKULU ABLUKAYA ALDI

Fransız halkında biriken öfkenin bir yansıması olarak doğan 10 Eylül Hareketi’ne, radikal solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinin güçlü desteği, özellikle büyük şehirlerde ve metropollerde, gençler üzerinde açıkça etkili oldu. Ulusal eğitim sistemine göre, Fransa'da yaklaşık 100 lisede eğitime ara verildi ve 27 okul, öğrenciler tarafından ablukaya alındı. Fransa’nın önde gelen gençlik hareketi Öğrenci Birliği, ülke genelinde yaklaşık 80 bin genci harekete geçirdiğini açıkladı ve "Bu tarihi bir gelişme" dedi.

NE İSTİYORLAR?

Protestocuları birleştiren ortak nokta Cumhurbaşkanı Macron'un koltuktan kalkması. Siyasi eğilimler ne olursa olsun, öfke aynı yönde.

Barikatların başında öğretmenler, çiftçiler, eski Sarı Yelekliler, sendika üyeleri, kâr amacı gütmeyen kuruluş çalışanları ve sol görüşlü aktivistler vardı. Gösterilerde dikkat çeken bir diğer görüntü de Filistin bayraklarıydı.

İlk kez bir protestoya katılan bir lise öğrencisi, Fransız basınına şunları söyledi: “Macron'dan kurtulmalı ya da en azından sesimizi duyurmalıyız.” Bir market çalışanı ise "Bayrou ya da başkası, aynı şey, Macron! Hepsini kovup yerine aklı başında, en alttakilerin hayatının nasıl olduğunu bilen birini getirmeliyiz” dedi.

Artan fiyatlar ve satın alma gücünün düşmesi, işletme desteğinin gözden geçirilmesi, kamu hizmetlerine yatırım sorunu, protestoların odak noktasıydı. Bazıları için, sendikalar arası örgütler tarafından ilan edilen ve 18 Eylül'de planlanan seferberlik günü, hareketin devam etmesini sağlayabilir.

SENDİKALAR 18 EYLÜL’E ODAKLI

10 Eylül Her Şeyi Engelle hareketi, birçok sendikanın desteğini aldı ancak bazı sendikalar geri planda durmayı tercih etti. Bunlar, eylemleri “sloganları ve yöntemleri kendilerine uymayan bir girişim” olarak değerlendiriyor. 18 Eylül'de tüm çalışan sendika örgütlerinin liderliğinde gerçekleştirecek seferberliğe odaklanmış durumdalar.

“SARI YELEKLİLER”LE KARŞILAŞTIRILABİLİR Mİ?

Telegram kanallarında gelecekteki eylemler tartışılıyor. Stratejik bölgelere hizmet veren kavşakların çevresindeki yolları kapatmak gibi öneriler, yedi yıl öncesini hatırlatıyor. Sarı Yelekliler de önce yolları kapatmış, ardından kavşakların ortasındaki refüjlerin işgali otomatik olarak gerçekleşmişti. Kulübeler, sandalyeler ve kamp ateşi ile toplu tartışmalara olanak tanıyan yaşam alanları inşa edilmişti. Talepler de burada dile getirilmişti.

2018 yılında, yakıt vergilerindeki artış fitili ateşlemişti: Talepler kısa sürede asgari ücretin artırılması, servetin dağıtımı ve demokratik yenilenme konularına kaydı. Macron, alay konusu bir düşman olarak gösterildi.

Le Monde gaztesine konuşan eski Sarı Yelekliler’den kadın protestocu, Sarı Yelekliler’in öfkesinin nedenleri sadece değişmemiş, aksine daha da artmıştır” dedi. Ancak, 2018'deki hareket ilk başta, çoğu politik olmayan Fransızlar tarafından başlatılmıştı. 10 Eylül Hareketi ise solcuların öncülüğünde hayat geçti. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon, harekete katılma çağrısı yaptı, ekolojistler, komünistler ve sosyalistler de desteklerini açıkladı.

İki hareket arasındaki temel fark, eylem tarihiydi. 10 Eylül Hareketi bir çarşamba günü gerçekleşti, bu da çalışanlar için eyleme katılma sorununu gündeme getiriyor. Sarı Yelekliler ise sadece hafta sonları eylem yapıyordu.

PROTESTOYA KATILANLARIN SİYASİ PROFİLİ

Jean Jaurès Vakfı tarafından yayınlanan araştırmaya göre, apolitik olduklarını söyleyen Sarı Yelekliler'in aksine, “Her Şeyi Engelleyelim” hareketinin destekçileri ağırlıklı olarak sol eğilimli.

Yaklaşık yüzde 69'u, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda radikal sol lider Jean-Luc Mélenchon'a oy verdi Buna karşılık, sadece yüzde 2'si Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve yüzde 3'ü aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i destekledi.

Araştırma, destekçilerin yüzde 54'ünün artan eşitsizliği en önemli sorun olarak gördüğünü ortaya koydu. Bu oran ülke genelinde yüzde 13. Diğer öncelikler arasında çevre (yüzde 43'e karşı yüzde 23) ve sağlık sistemi (yüzde 30'a karşı yüzde 19) yer aldı. Destekçilerin ezici çoğunluğu (Yüzde 91) “Sosyal adaleti sağlamak için zenginler yoksullara yardım etmelidir” ifadesine katıldığını belirtti.

Diğer yandan destekçilerin profili, emekliler ve kırsal kesimdeki işçiler arasında güçlü bir tabana sahip olan Sarı Yelekliler'den de farklı. “Her Şeyi Engelle” hareketinin destekçilerinin dörtte biri 25 ile 34 yaşları arasında ve bu oran ulusal ortalamanın çok üzerinde. Sadece yüzde 4'ü 70 yaşın üzerinde.

Katılımcıların yarısından fazlası ise lisans veya daha yüksek bir üniversite diplomasına sahip.