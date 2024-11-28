Fransızların yarısından fazlası hükümetin düşmesini istiyor

Sud Radio için yayınlanan Ifop-Fiducial anketine göre, Fransız halkının yaklaşık yüzde 53'ü, Başbakan Michel Barnier'nin önerdiği bütçeye duyulan öfke nedeniyle hükümetin düşmesini istiyor.

Ankete göre, Fransa'nın giderek artan kamu açığını 60 milyar avroluk (63 milyar dolar) vergi artışı ve harcama kesintileriyle azaltmayı hedefleyen Barnier'in bütçesine yüzde 67’lik kesim karşı çıkarken, yüzde 33 destek verdi.

Siyasi yelpazenin dört bir yanından çok sayıda kaynağa göre, aşırı sağcı ve solcu muhalifler, Barnier'in kaybedeceği bir güvensizlik önergesi vermeye zorlarsa, Barnier hükümeti Noel'den önce, hatta belki de önümüzdeki hafta düşebilir.

Ifop-Fiducial anketinin bulguları 26 Kasım ve 27 Kasım tarihlerinde 1006 kişi ile yapılan bir ankete dayanıyor.

27 Kasım’da BFM TV için Elabe tarafından yapılan bir ankete katılanların yüzde 63'ü, Barnier hükümetinin düşmesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Ulusal Meclisinin en büyük partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, bu hafta Başbakan Barnier ile görüştü.

Le Pen, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, hükümetin bütçe tasarısına karşı olduklarını belirtti ve böyle kalırsa gensoru verecekleri konusunda uyardı.

Fransa'da aşırı sağcıların örtük desteği ile kurulan Barnier hükümetine "kırmızı çizgilerinin ne olduğunu defalarca kez dile getirdiklerini" söyleyen Le Pen, Fransızların alım gücüne yönelik bütçe tedbirlerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı siyasetçi, mecliste çoğunluğun gensoru önergesine destek vermesi halinde hükümetin düşeceğini ve Macron'un yeni bir başbakan atamak durumunda kalacağını dile getirdi.