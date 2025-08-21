Gazze açlıktan ölüyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir bebek daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede en az 112'si çocuk olmak üzere 271 Filistinlinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı UNRWA, Gazze'de çocuklarda yetersiz beslenmenin 6 aydan kısa bir sürede 3 katına çıktığını bildirdi.

Gazze Şeridi'n son üç günde ihtiyaç olan 1.800 yardım kamyonundan yalnızca 250'si giriş yaptı.

Filistin yönetimi, kamyonların güvenliğine ilişkin sıkıntılara dikkat çekerken, İsrail'in Filistin halkının direncini baltalamayı amaçlayan "açlık ve kaos yaratma" politikası çerçevesinde yardım kamyonlarının yağmalandığı söylüyor.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail, açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanmaya devam ediyor.

Yardımlara ulaşmaya çalışan Filistinliler her gün ölümle burun buruna. Katar tarafından finanse edilen Hamad Hastanesi, yardım ararken öldürülen üç kişinin cansız bedenlerini teslim aldığını, 91 yaralıyı tedavi ettiklerini açıkladı.