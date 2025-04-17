Gazze'de açlık silahı

Hamas, İsrail Savunma Bakanı'nın Gazze'ye yardım girişine yönelik ablukayı sürdüreceği sözünü vermesinden bir gün sonra İsrail'i açlığı açıkça bir savaş silahı olarak kullanmakla suçladı.

İsrail'in 18 Mart'ta hava bombardımanını yeniden başlatarak geçici ateşkesi bozmasından ve ardından kara saldırısını yeniden başlatmasından haftalar önce, 2 Mart'tan bu yana Filistin topraklarına yardım sevkiyatı durdurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ablukayı Hamas'a karşı bir “ana baskı aracı” olarak tanımladı ve BM'nin Gazze'de yetersiz beslenmenin hızla kötüleştiğine dair uyarılarına rağmen kısıtlamaları hafifletme planları olmadığını söyledi.

Buna karşılık Hamas, Katz'ın sözlerini savaş suçu işlediğinin alenen itirafı olarak kınadı.

Hamas İsrail'in masum sivilleri gıda, ilaç, su ve yakıt dahil olmak üzere temel yaşam ihtiyaçlarından yedinci haftadır mahrum bıraktığını söyledi.

"Gazze Şeridi'ne uygulanan açlık ve ablukanın durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrımızı yineliyoruz” dedi.

Mart 2024'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'ye gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere temel yardımların ulaştırılmasını sağlaması gerektiğine hükmetmişti. İsrail, Hamas'ın yardımları kötüye kullandığını iddia ederek bağlayıcı karara defalarca karşı çıktı.