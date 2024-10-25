Gazze'de Amerikan gölgesi: Silahlar ve "barış" elçileri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim’den bu yana 11’inci Ortadoğu turunu gerçekleştirdi.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesini “barış için bir fırsat” olarak gören ABD, özellikle Gazze'de Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakacak bir ateşkese varılması için çıkmaza giren görüşmeleri yeniden canlandırmayı umuyor.

Ancak İsrail, hem Gazze’ye hem Lübnan’a saldırıları sürdürmekte kararlı, Hamas da savaşmaya devam edecek. Hizbullah, “Ateş altında anlaşma olmayacak” dedi.

Blinken Katar’daki ziyaretinde, ateşkes görüşmelerinin Doha’da yeniden başlayacağını duyurdu. Katar da aynı açıklamayı yaptı, İsrailli ve ABD’li heyetlerin başkent Doha’da görüşmeler için bir araya geleceğini açıkladı.

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana öldürülenlerin sayısı 43 bine dayandı. Filistinliler, şimdi bir kez daha “barış elçisi” rolü üstlenen Amerika’nın silahları ile ölüyor. ABD’de zaman zaman İsrail’e silah akışının durdurulmasını isteyenler protestolar düzenliyor. ABD, İsrail'in en büyük silah tedarikçisi.

Bir yandan Hamas ve Hizbullah’ı yok etme gerekçesiyle İsrail’e silah akışını devam ettiren ABD, diğer yandan bölgedeki ateşi kesmeye çalışıyor.

Amerika, geçtiğimiz günlerde Gazze'deki insani durumun düzelmemesi halinde İsrail'e silah yardımını kesebileceği uyarısında bulundu.

Daha önce de benzer uyarılar yaptı ancak değişen hiçbir şey olmadı.

Örneğin mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden, Refah’a yönelik bir işgal gerçekleşmesi durumunda, İsrail'e bazı silah sevkiyatlarının durdurulacağını söylemişti. Ancak sivillerin öldürüldüğü operasyonlar durmadı ve Amerikan silahlarının akışı devam etti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre 2023 yılında İsrail'in silah ithalatının yüzde 69'u ABD'den geldi. İkinci sırada yüzde yüzde 30'luk oranla Almanya yer alırken, onu yüzde 0,9'la İtalya izledi.

SIPRI, 2023 yılı sonunda ABD'den İsrail'e binlerce güdümlü bomba ve füze teslim edildiğini kaydetti. F-35 ve F-15 savaş uçakları da Ocak 2024'te ABD'den İsrail'e gönderildi.

İsrail ayrıca bölgesel bir çatışma durumunda askerlerine önceden malzeme sağlamak ve acil durumlarda İsrail'in silahlara hızlı erişimini sağlamak için kurulan büyük bir ABD silah deposuna da ev sahipliği yapıyor.

Özetle, Blinken'ın Ortadoğu turundan ateşkes çıkıp çıkmayacağı, silahı elinde tutan Amerika'ya bağlı.