Gazze'de küçük bedenler soğuğa yenik düşüyor

Filistinliler Gazze’de dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

Çocukların küçük bedenleri bu soğuklara dayanamıyor. Birçoğu ishal de dahil olmak üzere solunum yolu hastalıklarıyla baş etmeye çalışıyor.

Ebeveynler çocuklarını korumak için odun, plastik örtüler ve enkaz parçaları da dahil olmak üzere bulabildikleri her şeyi yakıyor.

İçinde yaşadıkları derme çatma çadırlar artık kullanılamaz durumda. Plastik örtülerden ya da yırtık kumaşlardan yapılmış olan bu çadırlar soğuğa karşı çok az koruma sağlayabiliyor.

Genellikle plastik levhalardan yapılan bu çadırlar, rüzgâr ve yağmura karşı dayanaksız.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle dışarıda yemek pişirmek ise neredeyse imkansız hale geldi.

Filistinli sağlık yetkililerine göre Gazze'de 7’si bebek olmak üzere 8 kişi donarak öldü.

Ölümler, İsrail'in savaştan zarar gören bölgeye çadır, battaniye, şilte ve diğer kışlık malzemelerin girişini kısıtlamaya devam ettiği sırada meydana geldi.

UNICEF, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pires, daha fazla çocuğun soğuktan hiçbir koruma sağlamayan insanlık dışı koşullar nedeniyle hayatını kaybedeceğinin mümkün olduğunu söyledi.

Pires, soğuk havanın yol açtığı acil tehlikelerin ötesinde, Gazze'deki ailelerin yetersiz barınma, beslenme ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere daha geniş bir insani krizle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

“Donma ve hipotermi gibi soğuk yaralanmaları, çadırlarda ve dondurucu havalar için yeterli donanıma sahip olmayan diğer derme çatma barınaklarda kalan küçük çocuklar için ciddi riskler oluşturmaktadır. Yeni doğanlar, bebekler ve tıbbi açıdan hassas durumdaki çocuklar için tehlike daha da büyüktür” diye ekledi.