Gece yarısı yasası: Ukrayna'da kaos iklimi

Ukrayna, 2022 yılında Rusya ile savaşın başlamasından bu yana ilk kez büyük çaplı hükümet karşıtı protestolara sahne oluyor.

Halkın öfkesini tetikleyen hamle, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir gece yarısı imzaladığı yasayla, yolsuzlukla mücadele kurumlarını kısıtlaması.

Ukrayna Parlamentosu’nun verdiği onayla, iki kritik yolsuzlukla mücadele kurumunun denetimi, siyasi olarak atanan bir figür olan başsavcı Ruslan Kravchenko'ya verildi. Bu iki kurum; Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO).

Zelenski bu iki kurumun Rus etkisi altında olduğunu düşünüyor. Kurumların, Rusya'nın etkisi olmadan faaliyetlerine devam edeceğini, “Her şeyin temizlenmesi gerektiğini” söyledi.

Söz konusu yapılar, 2015 yılında AB ve dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetimi de dahil olmak üzere diğer uluslararası ortakların ısrarı üzerine kuruldu. Washington ve Brüksel, Ukrayna'nın köklü ve yaygın yolsuzluk sorunuyla gerçekten mücadele etmesini istiyordu. Bu nedenle hükümetten bağımsız, üst düzey yetkililerin ve siyasi bağlantıları olanların usulsüzlüklerini araştırabilecek kadar güçlü kurumlarının oluşturulması için baskı yapmışlardı.

Zelenski savaş sırasında, yolsuzluk iddiaları nedeniyle çok sayıda üst düzey Ukrayna yetkilisini görevden almıştı. Eski başbakan yardımcısı Oleksiy Chernyshov da dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Chernyshov, kısa süre önce yetkiyi kötüye kullanmak ve 345 bin dolar rüşvet almakla suçlandı.

AVRUPA’DAN AÇIK MESAJ

Parlamentonun yasaya onay vermesinin ardından başkent Kiev de dahil birkaç bölgede eylemler başladı.

Protestoların temeli, bu NABU ve SAPO’yu zayıflatacağını ve bu nedenle Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne katılma hayalinden daha da uzaklaştıracağı eleştirisi. AB, Kiev'e üyelik şartı olarak yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmesi şartı koyuyor.

Ukrayna muhalefeti, Zelenski'nin gece yarısı imzaladığı yasanın geri alınmasını istiyor.

Almanya başta olmak üzere Avrupa'da da Zelenski’nin bu hamlesi eleştiriliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yasa hakkında “ciddi endişelerini” dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wattefoul, yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığının kısıtlamasının, Ukrayna’nın AB'ye doğru ilerleyişini engellediğini söyledi. Bunun Kiev için açık bir uyarı niteliğinde olduğu yorumları yapılıyor.

ABD'nin aşırı sağcı Cumhuriyetçi kongre üyesi Majorie Taylor Green ise Zelenski'yi “diktatör” olarak nitelendirdi.

GERİ ADIM ATTI

Tepkilere karşı geri adım atmak zorunda kalan Zelenski, 24 Temmuz'da Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını yeniden tesis etmeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı sundu.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Eylem Merkezi (AntAC) de bu girişimi destekleyerek, bunun parlamento tarafından daha önce ortadan kaldırılan ilkeleri geri getireceğini belirtti.

Ancak, bu bir haftalık gecikmenin bile, üst düzey yolsuzlukla mücadele eden yetkililere karşı NABU ve SAPO'nun yürüttüğü bir dizi soruşturmayı mahvetmeye yetebileceği belirtildi.

“180 DERECELİK DÖNÜŞ”

Ülkenin parlamentosunun çalışmalarını inceleyen önde gelen Ukrayna düşünce kuruluşu Yasama Girişimleri Ajansı (ALI), yeni yasanın Avrupa entegrasyon çabalarında “180 derecelik bir dönüş” olduğunu ifade etti.

ALI, yasanın Ukrayna başsavcısına, davaları farklı savcılara devretme ve idari engeller oluşturarak soruşturmaları etkili bir şekilde engelleme yetkisi de dahil olmak üzere neredeyse sınırsız yetkiler verdiğini belirtti.

Avrupa’nın tepkisi sonrası Zelenski’nin yasayla ilgili yön değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. Rusya’ya savaşmaya devam eden Zelenski, en büyük silah tedarikçileri olan ABD ve Avrupa’yı huzursuz etmeyi göze almayabilir.