Göçmenlere Trump sopası: “Gaddar politikalara” geri sayım

ABD’de 5 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, ilk iş olarak göçmenlerin peşine düşecek.

Trump yönetiminin göreve başlar başlamaz sınır dışı etme ve gözaltı işlemlerini başlatması bekleniyor.

Yıllardır göçmenlerin umut kapısı olan Meksika sınırı ise Trump’ın el atacağı ilk yer. Buradaki sınır duvarı inşasına devam edilmesi, planlardan biri.

CNN Amerika’ya konuşan Trump’ın ekibinden bir kaynak, suç işlemiş belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin ilk odak noktalarından biri olacağını söyledi.

Ancak insan hakları savunucuları, sınır dışı etme planlarının yakında Amerikan toplumlarının daha derinlerine ulaşacağından endişe ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski Hispanik sivil haklar örgütü olan Birleşik Latin Amerika Vatandaşları Ligi, bu göçmenlik politikalarını “gaddar, kötü niyetli, zalim ve acımasız” olarak adlandırıyor. Durumla mücadele etmek için para ve avukat temin ediyorlar.

Trump'ın ebeveynleri çocuklarından koparacağını, işletmeleri ve geçim kaynaklarını yok edeceğini ve ekonomiye zarar vereceğini söylüyorlar.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Donald Trump’ın, halihazırda topluma katkıda bulunan göçmenleri hedef alarak ve yeni göçmenlerin ABD'ye yasal yollardan gelmesini engelleyerek Amerikan toplumunu çökertmeyi vaat ettiğini dile getiriyor.

ACLU’ya göre Trump, yasaları, ahlakı ve sağduyuyu hiçe sayarak başkanlığı döneminde yaptıklarını bir kat daha arttıracağını açıkça ifade etti.

Birlik ayrıca Trump’ın, Stephen Miller gibi yakın danışmanlarından aldığı cesaretle, milyonlarca göçmeni ve ailelerini hedef alacağına, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herkesin özgürlüğünü ve güvenliğini tehdit edecek “şok ve dehşet verici” icra emirleri ile eylemleri başlatmak için daha agresif olacağına söz verdiğine işaret etti.

Miller, Kasım 2023'te The New York Times'a verdiği demeçte “Trump, en görkemli göç baskısını uygulamak için federal güçlerin geniş cephaneliğini serbest bırakacak” demişti.

Seçimlerden birkaç gün sonra Reuters’a konuşan ABD’li kaynaklar, Trump’ın yeni döneminde, federal göçmenlik memurlarına sabıka kaydı olmayan kişileri tutuklamak için daha fazla serbestlik verileceğini, ABD-Meksika sınırına asker takviyesi yapılacağını ve sınır duvarının inşasını yeniden başlatacağını açıkladı.

Bu çalışmalara Trump yönetiminin “sınır çarı” Tom Homan ve diğer Cumhuriyetçi göçmen karşıtları öncülük edecek.

Son yıllarda yüz binlerce göçmenin yasal yollardan giriş yapmasına olanak sağlayan insani yardım programlarını sona erdirmesi ve statüleri sona erenleri gönüllü olarak ayrılmaya teşvik etmesi