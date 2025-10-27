Güney Amerika'da tarih tekerrür ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın tarihinde önemli bir yer tutan Güney Amerika yönetimlerine müdahaleyi artırdı.

ABD güçleri, 2 Eylül'den bu yana uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 tekneyi bombaladı; saldırıların 8’i Karayipler'de gerçekleşti. En az 43 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington'un dünyanın en büyük savaş gemisini Güney Amerika ülkesine göndermesiyle birlikte ABD hükümetinin kendisine karşı bir savaş "ürettiğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri ve uluslararası hukuk uzmanları, saldırıların ABD ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve yargısız infaz anlamına geldiğini belirtti.

Maduro, Venezuela hükümetini devirme girişimine yönelik spekülasyonlar arasında, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının büyük ölçüde arttığına işaret ediyor .

Maduro'nun geçen yıl Venezuela'da yapılan seçimleri çalmakla suçlandığı ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkenin, onun gitmesi çağrısında bulunduğu belirtiliyor.

Trump, Venezuela'da CIA operasyonlarına yetki verdiğini ve Karayip ülkesindeki uyuşturucu kartellerine karşı kara saldırısı düzenlemeyi de düşündüğünü söyledi.

Pasifik'teki saldırılardan önce, ABD ordusu Venezuela açıklarındaki Karayip Denizi'ndeki asker ve gemi sayısını artırıyordu. Pentagon, Gerald Ford Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun Karayipler'i de kapsayan ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanına gönderildiğini açıkladı.

Uluslararası hukuk uzmanları, şüpheli uyuşturucu gemilerine karşı koymak için eşi benzeri görülmemiş miktarda askeri teçhizat kullanıldığını söylüyor. Bu durum, operasyonun uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele mi yoksa Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu devirmeyi mi amaçladığı sorusunu gündeme getiriyor.

ABD'nin Latin Amerika ülkelerindeki siyasi veya toplumsal huzursuzluklara müdahale etme ve rejim değişikliğini başlatma konusunda uzun bir geçmişi var.

ABD güçleri, 1960'lı yıllardan 1980'lerin sonuna kadar Orta ve Güney Amerika'da siyasi liderlerin devrilmesiyle sonuçlanan en az 7 büyük darbede rol oynadı.

Bu müdahaleler arasında CIA'in 1973'te Şili'de Salvador Allende'ye karşı gerçekleştirilen ve 17 yıl süren Pinochet diktatörlüğüne yol açan darbe ile 1989'da Panama'nın işgali ve Manuel Noriega diktatörlüğünün devrilmesi yer alıyor.

Venezuela'da Trump, 2019'dan ve ilk başkanlık döneminde muhalefet lideri Juan Guaido'yu resmen ülkenin lideri olarak tanıdığından bu yana ülke siyasetine müdahale etmeye çalışıyor .

Maduro, o dönemde ABD'yi darbe girişiminde bulunmakla suçlamış ve Beyaz Saray'la tüm diplomatik bağlarını kesmişti.

Trump yönetimi, Venezuela'ya yönelik daha önceki yaptırımlara ek olarak, bu yıl da Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgiler için başına konulan ödülü 50 milyon dolara çıkardı.

ABD, Küba füze krizinden bu yana Karayipler'e bu kadar çok gemi göndermemişti. Bölgede halihazırda sekiz Donanma gemisinde görev yapan yaklaşık 6 bin 500 deniz piyadesi ve denizci ile 3 bin 500 asker bulunuyor.