İngiltere'de kürtaj yasası için reform çağrısı

İngiltere'de Sophie Harvey ve Elliot Benham, ölü doğan bir cenini ortadan kaldırdıktan sonra cinayet şüphesiyle tutuklandı.

O sırada her ikisi de 19 yaşında olan çift, Harvey'in gebeliğinin yaklaşık 28 hafta beş gün olduğu tahmin edilen yasal süre sınırının ötesinde olduğunu keşfetmeden önce istenmeyen bir hamilelik için kürtaj yaptırmak istemişti.

Gloucester Kraliyet Mahkemesinde, savcılık avukatı Anna Vigars, yasal kürtajın reddedilmesinin ardından Benham'ın internette alternatifler aradığını söyledi ve ekledi: “Bazıları uyuşturucu, bazıları bitkisel, hiçbiri yasal değildi.”

Benham posta yoluyla yasadışı kürtaj ilaçları sipariş ettiğini kabul etti, ancak çift Harvey'in ilaçları hiç almadığını ve bebeğin tabletler gelmeden önce ölü doğduğunu iddia etti.

Düşük yaptırmak amacıyla zehir temin etmek için komplo kurmaktan ve bir çocuğun doğumunu gizlemeye çalışmaktan suçlu bulunduklarını kabul ettiler.

Kürtaj İngiliz yasalarına göre yasadışı ve ömür boyu hapisle cezalandırılabilir, ancak 1967 tarihli Kürtaj Yasası, iki doktorun onayıyla kürtajın yasal olarak yapılabileceği belirli senaryoları belirliyor.

Çoğu vakada süre sınırı 24 hafta ancak fetüsün ölümcül bir anomaliye sahip olması veya annenin hayatının risk altında olması gibi bazı durumlarda sınır yok.



Çifti mahkum eden Yargıç Lawrie, BBC tarafından yapılan yanlış haberlerin ardından haklarında açılan davada jürinin görevden alınmasını da içeren uzun ceza süreci nedeniyle travma yaşadıklarını söyledi.



Hakim, “Bu uzun ve acı verici bir yolculuk oldu” dedi ve ekledi: “Hayatlarınız üzerindeki etkisi travmatik oldu ve eminim ki bu bir süre daha devam edecek.”



Bu yılın başlarında, son Muhafazakar hükümetin ceza adaleti yasa tasarısında yapılan değişikliklerle yasayı değiştirme girişimi, bunların hiçbiri oylamaya sunulmayınca başarısız oldu. Bu girişim, başta Carla Foster olmak üzere, yasadışı yollardan kürtaj hapı almakla suçlanan ve hapse atılan çok sayıda kadının kovuşturmaya uğramasının ardından geldi.



Bu haftaki mahkumiyet kararıyla ve bazılarının yeni İşçi Partisi hükümetinin suç ve polislik yasa tasarısının Ocak ayı gibi erken bir tarihte parlamentoya gelebileceğini tahmin etmesiyle birlikte, yasada değişiklik yapılması için yeniden çağrılar yapılmaya başlandı.

İngiltere'nin önde gelen kürtaj hizmetleri sağlayıcılarından MSI Reproductive Choices'ın İngiltere Dış İlişkiler Başkanı Louise McCudden, “Kürtaj hakkında ne düşünürseniz düşünün, hiç kimsenin kendi hamileliğini sonlandırdığı için yargılanması asla kamu yararına değildir. Bu Viktorya dönemi yasaları bir buçuk asırdır kanun kitaplarında yer alıyor ve bugün de gerçek sonuçları var" dedi.



“Bu üzücü hikayenin merkezinde yer alan genç kadının cezai kovuşturmaya ve kamuoyunda utandırılmaya değil, şefkate ve güvenebileceği tavsiyelere ihtiyacı vardı. Eğer kendisine daha erken bir aşamada destek verilmiş olsaydı, belki de bu acı sonuçtan kaçınılabilirdi.”



İngiliz Gebelik Danışma Servisi adlı yardım kuruluşunun CEO'su Heidi Stewart ise şunları söyledi: “Kadınları hamileliklerini sonlandırmak istedikleri için yargılamak asla kamu yararına değildir. Bu dava, 160 yıldan daha uzun bir süre önce yazılmış yasalar uyarınca kadınların zararlı ve gereksiz bir şekilde suçlu ilan edilmesini gözler önüne sermektedir."