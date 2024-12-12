İngiltere’de yeni ilaç yasakları gündemi meşgul ediyor



İngiltere’de hükümet, bazı kesimler tarafından sıklıkla eleştirilen kararlar aldı.



18 yaşından küçükler için ergenlik engelleyici ilaç yasağını süresiz olarak uzattı.



Cinsiyet disforisini tedavi etmek için kullanılan ilaç reçetelerini de yasakladı.



Önümüzdeki yıl başlaması planlanan ve ergenliğin bastırılmasının güvenliğini ve etkinliğini incelemeyi amaçlayan bir klinik araştırmaya katılmayı tercih eden kişiler için bazı muafiyetler olacak.



Hükümet, halihazırda ergenlik engelleyicileri reçete edilen gençlerin bunları almaya devam etmelerine izin veriyor.



Son karar, İngiltere'de bu yılın başlarında cinsiyet onaylayıcı bakımın bir biçimi olarak reçete edilebilen ergenliği baskılayabilen hormon ilaçlarının satışını ve tedarikini kısıtlamak için uygulamaya konulan acil önlemleri genişletiyor.



Mart ayında İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, ülkenin sağlık hizmetlerinde cinsiyet kimliği yaklaşımına ilişkin dönüm noktası niteliğindeki bir incelemeye yanıt olarak, kliniklerde 18 yaşın altındaki çocuklara ve gençlere ergenliği engelleyen ilaçların rutin reçetelerini durdurdu.



İngiltere'nin önde gelen çocuk doktorlarından Dr. Hilary Cass tarafından yürütülen bu inceleme, ergenlik engelleyicilerin gençler için güvenli olduğunu doğrulayan yeterli kanıt bulamadı.