İran basını Haniye suikastı için ne yazdı?

Merkezi İngiltere'de bulunan muhalif yayın kuruluşu İran International, İsmail Haniye suikastı sonrası İran basınında yazılanları derledi.

Devlet televizyonu, Hamaney'in ofisine yakın Kayhan gazetesi ve Tahran Belediyesi'nin sözcüsü Hamshahri de dahil olmak üzere "Haniye'nin kanının intikamı" çağrısı, İran'ın neredeyse tüm "sertlik yanlısı" medyası tarafından yapıldı.

Reform yanlısı medya kuruluşları ise saldırıdan çoğunlukla İsrail için çalışan casusları sorumlu tuttu ve istihbarat kurumlarını bu kişileri tespit edip cezalandırmaya çağırdı.

Devlet televizyonunun günlük gazetesi Jam-e Jam'in dünkü en büyük manşeti, dini lider Ali Hamaney'in İsrail'e doğrudan saldırılmasını talep eden çağrısına atıf yapan "intikam alma emri" oldu.

Hamşehri'nin manşetinde ise "Tüm İran intikam çağrısı yapıyor" ifadesi yer aldı. Gazete, Hamaney'in Haniye'nin intikamını almayı kendi sorumluluğu olarak gördüğünü söylediğini aktardı.

Hamaney'in ofisine bağlı Kayhan'ın yorumunda ise "İran ev sahibi olarak misafiri Haniye'nin intikamını almalı" denildi.

Bu arada gazetenin genel yayın yönetmeni Hüseyin Şeriatmedari, İran silahlı kuvvetlerine, Irak'taki Ayn el-Esad'daki ABD üssünün yanı sıra Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki Amerikan gemilerine saldırı düzenleme çağrısında bulundu.

Şeriatmedari, İranlı yetkililere "ABD'nin adını intikam listelerinden çıkarmamaları" ve "derhal ve sert bir intikam" çağrısı yaptı.

Şeriatmedari ayrıca İranlı yetkililerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını bekleyerek zaman kaybetmemelerini ve bunun yerine İsrail'e felç edici bir darbe indirmelerini önerdi.

"ASIL SUÇLU AMERİKA"

Öte yandan Kayhan gazetesi Haniye'ye yönelik saldırının arkasındaki asıl suçlunun Amerika olduğunu ve İsrail'in ABD desteği olmadan Haniye'yi öldürme kararı alamayacağını kaydetti. Kayhan, ABD'nin, İran'ın "sert intikamının" ana hedeflerinden biri olması gerektiği sonucuna vardı.

Şeriatmedari ayrıca şunları bildirdi:

"ABD'nin onlarca stratejik ve askeri merkezi, İran silahlarının menzili içinde. Ayn el-Esad sadece bir örnekti. Bahreyn'deki ABD 5. Filosu ile Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki gemileri de İran'ın diğer hedefleri olabilir."

Proreform Rouydad24'ün aktardığına göre, eski Meclis Başkanı Ali Laricani'ye yakın eski bir milletvekili ve Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin eski bir yardımcısı olan Mansur Hagqiqatpoor, İran'ın bazı siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin görevlerinden alınması çağrısında bulundu.

"Güvenlik açısından bakıldığında Haniye'nin Tahran'daki konutuna yapılan saldırı kabul edilemez ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatılması gerekiyor" dedi.

Bu arada Haqiqatpoor, İran'ın İsrail'in önceki saldırılarına verdiği tepkileri yeterince caydırıcı olmamakla eleştirdi. Hükümetin misafiri olan Haniye'nin öldürülmesinin İran'ın güvenlik kurumlarının performansını kötü yansıttığını da sözlerine ekledi. Bu saldırıdan sonra İsrail'de hiçbir yerin güvende kalmaması gerektiğini vurguladı ve tüm Müslüman devletlere İsrail'e koordineli füze saldırısı çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN İRAN İSTİHBARATINA SIZMA İHTİMALİ

İranlı reform yanlısı ve ılımlı muhafazakâr birçok medya kuruluşu İsrail'in İran güvenlik ve istihbarat örgütlerine sızma ihtimaline dikkat çekti. Dış Politika analisti Hassan Beheshtipour Nameh News web sitesinde "sızmanın kökleri tespit edilmeli ve bunlarla mücadele edilmelidir" diye yazdı.

Beheshtipour Nameh News'e İsrail'in İran'a sızmasının yaygın olduğunu söyledi.

İran'ın İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenlemesini önerdi ancak bölgesel gerilimi tırmandırarak Netanyahu'nun tuzağına düşülmemesi konusunda uyarıda bulundu. İran'ın nükleer sorununu çözmek için hala Batı ile müzakereleri sürdürebileceğini vurguladı.