İran-İsrail çatışması: İki halktan yükselen sesler

İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısına, Tel Aviv yönetiminin vereceği yanıt merakla bekleniyor.



Bölgedeki çatışma halinin kötüleşmesi büyük bir endişe olarak masada dururken, İsrail ve İran halklarının, tırmanan gerilime verdiği tepkilere de bakmak gerekiyor.



7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden İsrail bombardımanı ve son olarak 13 Nisan’da, İran’ın saldırısıyla bölgede artan tansiyonun toplum üzerindeki etkilerine yönelik, Kudüs İbrani Üniversitesi’nde bir araştırma yapıldı.



Ankete göre İsrailliler, İran saldırısına verilecek karşılık konusunda ikiye bölünmüş durumda.



Halkın yarısından biraz fazlası, yani yüzde 52'lik bir kesimi, İsrail'in mevcut çatışmayı sona erdirmek amacıyla saldırıya karşılık vermemesi gerektiğini düşünüyor.



Buna karşılık yüzde 48'i ise mevcut çatışmanın uzaması anlamına gelse bile İsrail'in karşılık vermesi gerektiğini savunuyor.



İsrail ve müttefikleri ile ilişkilere gelindiğinde, araştırma başka bir boyutu ortaya koyuyor. (Buradaki müttefikler ABD, İngiltere ve ılımlı Arap ülkeleri olarak belirtildi.



Yüzde 74’lük kesim, İsrail'in müttefikleriyle olan güvenlik ittifakına zarar vermesi halinde, İran'a karşı saldırıya geçilmesine karşı çıkıyor. Ancak yüzde 26, İsrail'in müttefikleriyle koordinasyonuna zarar verme pahasına da olsa İran'a karşılık vermesi gerektiğini düşünüyor.



Öte yandan toplumun yüzde 56'sı, İsrail'in zaman içinde sürdürülebilir bir savunma sistemi sağlamak için müttefiklerinden gelen siyasi ve askeri taleplere olumlu yanıt vermesi gerektiğine inanıyor. Yüzde 32'si kararsız, yüzde 12'si ise buna katılmıyor.



ABD kısmına bakarsak, araştırmaya göre İsrailllilerin yüzde 59'u, Amerika'nın İran saldırısına karşı İsrail'e yardım etmesinin, İsrail'i Amerika ile ileriye dönük güvenlik eylemlerini koordine etmek zorunda bıraktığına inanıyor. Bu konuda yüzde 26 kararsız kalırken, yüzde 15 ise buna katılmıyor.



YÜZDE 44’Ü REFAH OPERASYONUNU DESTEKLİYOR



Önemli bir veri de İsrail’in, İran saldırısının ardından ertelediği Refah operasyonuna ilişkin.



İsraillilerin yüzde 44'ü, ülkesinin dış ilişkilerinde bir kriz yaşanması ve ABD ile ilişkilerinin zarar görmesi pahasına da olsa Refah'ta askeri harekatı destekliyor. Refah operasyonu konusunda yüzde 31’lik kesim ise kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 25 aksini düşünüyor.



İran toplumunda da İsrail saldırısına karşılık farklı tepkiler var. Füzelerin fırlatılmasının ardından halkın bir kesimi sokaklara dökülüp kutlamalar yaptı ve bu eylemlerde Filistin bayrakları dalgalandı.



Çünkü İranlılar Tahran’ın bu harekatı ile Şam’daki konsolosluk saldırısının yanı sıra Gazze’nin de hesabının sorulduğunu düşünüyor.



Buna karşılık halkın diğer kesimi ise saldırının ardından savaş karşıtı söylemleri yükseltti.



İRANLI ÖĞRETMENLER YOKSULLUĞA DİKKAT ÇEKTİ



İran Özgür İşçiler Sendikası, İsrail’e yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada, savaş endişesini dile getirdi.



İşçiler, açıklamada şunları söyledi: "İslam Cumhuriyeti, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlatarak bir maceraya atılmış ve derinliği ve kapsamının genişlemesiyle 90 milyonluk bir toplumu kavrulmuş bir toprağa dönüştürecek bir savaş başlatmıştır."



Öğretmenler ise saldırının kadın ve çocuklara etkisi ile yoksulluğa dikkat çekti.



İranlı Öğretmenler Sendikaları Koordinasyon Konseyi, şu açıklamayı yaptı: "İran hükümeti İsrail'e onlarca insansız hava aracı ve füze fırlatarak bir saldırı başlatmıştır. Bu saldırı sadece bir gece sonra sona erse bile, kurbanlar öncelikle acı çeken kadınlar, çocuklar ve bu füze saldırılarını finanse etmek için kaynakları çarçur edilen yoksullar olacaktır."



KADINLARA BASKI UNUTULDU

Tahran yönetimine muhalif İran basını da meseleye farklı bir bakış açısı getirdi.



Haberlerde İranlı kadınların, İsrail ile çatışmanın gölgesinde zorunlu başörtüsü takmayı reddettikleri için daha sert baskılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.



İran Devrim Muhafızları'nın geçen hafta sonu İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı operasyonlarına ilişkin haberler diğer olayları gölgede bırakırken, cumartesi günü İran polisinin, "ulusal ve kamusal bir talep" olduğunu iddia ettiği yeni bir girişimle kadınlara yönelik yeni başörtüsü düzenlemelerini uygulamaya başladığı bildirildi.



2022’de Mahsa Amini'nin ölümünden bu yana sayısı azaltılan “ahlak polisinin” de Tahran'ın merkezi bölgelerinde polis devriyeleri, “ahlak minibüsleri” ve motosikletli polis devriyeleriyle daha güçlü bir varlık göstererek tam güçle sokaklara geri döndüğü kaydedildi.



GAZZE’DEN ÖNCESİ



Hem İran hem İsrail hükümetleri, 7 Ekim’de başlayan katliamlardan önce içeride ciddi sınavlar vermişti.



İran, Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle tarihinin en büyük isyanlardan biriyle karşılaştı. Özgürlüklerinden vazgeçmeyen İranlı kadınlar, Tahran yönetimine geri adım attırmayı başardı ve kamusal alandaki örtünme dayatmasını aşmaya başladı.



İsrail’de ise Hamas’ın Aksa Tufanı saldırısından hemen önce yaklaşık 1 yılı geride bırakmış olan hükümet karşıtı eylemler sürüyordu. Onbinlerce İsrailli her hafta sonu başta Tel Aviv olmak üzere sokaklara çıkarak Netanyahu ve aşırı sağcı kabinesini istifaya çağırdı.



Şimdi ise İran-İsrail geriliminin bölgesel bir savaşa dönüşmesi ihtimalinin, içeriye olası etkileri, iki ülkenin savaş karşıtlarında büyük bir endişe yaratıyor.



İran’ın sallanan ekonomisi ile İsrail’in demokrasi sınavının üstüne gelen çatışmaların büyümesi durumunda, elbette en büyük zararı iki ülkenin halkları görecek.