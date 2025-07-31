İşgal ordusunun eseri: Aç bebekler, çaresiz anneler

İsrail’in Gazze’deki açlık savaşının kurbanı Filistinlilerin sayısı 140’a dayandı. Bunların en az 90’ı çocuk.

Açlıktan ölümler kitlesel hale gelirken, durumun nasıl bu denli ölümcül hale geldiğine dair soru işaretleri var. Örneğin; Gazze Şeridi’ne hiç yardım gitmiyor mu?

Elbette gidiyor. Birleşmiş Milletlerin yanı sıra son olarak Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, çok sayıda temel ihtiyacı taşıyan yardım tırlarını Gazze Şeridi’ne gönderdi.

Ancak İsrail bu konvoyların içeriye girmesine izin vermediği için Filistinliler yemeğe, suya, ilaca erişemiyor. İsrail, yardım dağıtımının organize edilemediği gerekçesiyle yardım kutularının sınırda bekletildiğini öne sürüyor. Daha da ötesi, bir İsrail askeri, güneşte çürümeye bırakılan yardım kolilerini imha ettiklerini, bazılarını ise toprağa gömdüklerini itiraf etti. Bu noktada güvenli dağıtım mekanizmalarının olmadığı aşikâr ancak bunun nedeni de İsrail’in ablukasının ta kendisi.

ÖLÜM TUZAĞI: GAZZE İNSANİ YARDIM VAKFI

İsrail’in “yardım dağıtımını organize edilmesi” bahanesiyle izin verdiği tek yapı olan Gazze İnsani Yardım Vakfı, esasında bir ölüm tuzağı. İsrail ve ABD destekli bu vakfın her yardım dağıtımında İsrail askerleri Filistinlilerin üzerine ateş açıyor ve onlarcasını öldürüyor. Bu senaryo neredeyse günlük olarak tekrarlanıyor.

Fransa, geç de olsa yaptığı açıklama ile bu vakfı, en sert şekilde teşhir eden ilk Avrupa ülkesi oldu.

Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze'de ABD ve İsrail destekli yardım dağıtım sisteminin "kan banyosu" yarattığını söyledi.

Barrot, vakfın faaliyetlerini durdurması çağrısı yaptı ve militarize edilmiş insani yardım dağıtımının bir skandal ve utanç verici bir durum olduğunu dile getirdi.

İHTİYAÇ: 600 KAMYON, İZİN VERİLEN: 67 KAMYON

Birleşmiş Milletler’e göre Gazze Şeridi'ne her gün en az 600 yardım kamyonu girmesi gerekiyor.

Ancak bölgeye ortalama 67 yardım kamyonunun girmesine izin veriliyor ki bu da Gazze halkının mevcut ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.

Diğer aşama ise Gazze'ye yardımların dağıtılması için BM depolarına ulaşması. Ancak bu da abluka nedeniyle mümkün olmuyor.

HIRSIZ VE HAYDUT AĞLARI

Gazze’deki hükümet de İsrail güçlerinin yardım kamyonlarının kontrolünü ele geçirmek, 2 milyondan fazla Filistinlinin güvenli erişimden mahrum kalmasına ve Gazze Şeridi'nde kıtlığın sürmesine yol açmak için “hırsız ve haydut ağlarına” sponsorluk yaptığını söylüyor. İsrailli aşırı sağcı grupların yardım konvoylarının önünü kestiği ve bu yardımları yağmaladığını uluslararası basın defalarca aktardı.

İKİ YOL DA ÖLÜME ÇIKIYOR

İsrail ise Hamas’ı Gazze Şeridi genelinde yardım kamyonlarını kaçırmakla suçluyor ve Filistinlilerin açlıktan ölmesinin sorumlusu olarak gösteriyor. Ancak İsrail ordusunun iç soruşturması, bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koydu.

Bu, işgal ordusunun, savaş zamanında açlığı bir silah olarak kullanmasının hukuki sorumluluğundan kurtulma çabası olarak nitelendiriliyor.

Yardımların bu kadar ulaşılmaz olması, Filistinlileri kelimenin tam anlamıyla “ölümlerden ölüm beğenmek” zorunda bırakıyor: Ya yemek kuyruğunda kurşuna dizileceksin ya da açlıktan öleceksin.

İsrail’in bu açlık savaşı stratejisi, Filistinlileri yardım için uzun mesafeler kat etmeye zorluyor ve canlarını büyük riske atmak zorunda bırakıyor. Bu can havli de doğalında yardım noktasında aşırı kalabalığa ve izdihama yol açabiliyor, malzemelerin bir kısmı da bu şekilde heba olabiliyor.

PİRİNÇLER KUMLA KARIŞTI

Filistinli aktivistler ve gazeteciler tarafından internette paylaşılan son videolarda, Gazze Şeridi'ne havadan atılan kumla karışık pirinçleri toplamak için yarışan çocuklar ve yaşlıların görüntüleri yer alıyor. Bu görüntüler esasında bir halkı aşağılama çabasını da net şekilde gözler önüne seriyor.

ABLUKANIN SONU

Gazze'de doğan bebeklerin çoğu, yetersiz beslenme nedeniyle düşük kilolu ve normalden küçük dünyaya geliyor.

Diğer yandan Gazze'deki arındırma tesisleri tahrip edildiği için su kirleniyor ve böylece hastalıklar yayılıyor.

Gazze’deki doktorlar, genç annelerin içinde bulundukları durumu da sık sık dile getiriyor. Bebek mamasına erişim olmadığı zaten biliniyor. Bununla birlikte anneler, bebeklerini emzirmeye yetecek kadar beslenemiyor.

Örneğin El Cezire'ye konuşan doktor Halil Dakran, Gazze Şeridi’nde 2 yaş altı çocuklara süt verilmediği için aslında binlerce çocuğun açlıktan öldüğünü söylüyor. Bu da açlıktan ölüm sayılarının resmi rakamlara yansıyandan çok daha fazlası olduğu anlamına geliyor.

Mamaya ve süte erişemeyen çaresiz anneler, bebeklerine suyla karıştırılmış, öğütülmüş baklagiller yediriyor ki bu da bu yaştaki çocuklar için zararlı bir beslenme şekli.

İsrail’in hangi noktada duracağını kimse bilmiyor. Avrupa ülkelerinin arka arkaya Filistin devletini tanıyacaklarını açıklaması, İsrail’in Batı’ya dönük yüzünün kızarmasını sağlar mı, bunu eylül ayındaki Birleşmiş Milletler zirvesi gösterecek…