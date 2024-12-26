İspanya'ya giden umut rotasında bu yıl 10 binden fazla kişi öldü

Caminando Fronteras adlı göçmen hakları grubu, 2024 yılının verilerini açıkladı.Deniz yoluyla İspanya'ya ulaşmaya çalışırken en az 10 bin 457 göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu bildiren grup, geçen yıldan bu yana bu sayının iki katına çıkığını bildirdi.

STK, 1 Ocak - 5 Aralık 2024 tarihleri arasını yansıtan raporunda, yüzde 58'lik artışın 1538 çocuk ve 421 kadını kapsadığını belirtti.

Bu rakam, 2023'te yaklaşık 18 iken, günde ortalama 30 ölüm anlamına geliyor.

Grup verilerini, gemilerde başı dertte olan göçmenlerin yardım istemeleri için kurulan telefon hatlarından, kaybolan göçmenlerin ailelerinden ve resmi kurtarma istatistiklerinden derliyor.

STK, ölümlerdeki artıştan dayanıksız teknelerin kullanımını ve giderek daha tehlikeli hale gelen rotaların yanı sıra kurtarma çalışmaları için kaynak yetersizliğini sorumlu tuttu.

Açıklamada, "Bu rakamlar kurtarma ve koruma sistemlerindeki derin başarısızlığın kanıtıdır. Grubun kurucusu Helena Maleno yaptığı açıklamada, bir yıl içinde 10,400'den fazla insanın ölmesi ya da kaybolması kabul edilemez bir trajedidir” denildi.

Kurbanlar, çoğunluğu Afrika'da olmak üzere Irak ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeden.

Ölümlerin büyük çoğunluğu (9 bin 757) Afrika'dan İspanya'nın Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik göç yolunda meydana geldi ve bu adalar üst üste ikinci yıl rekor sayıda göçmen kabul etti.

İspanya Deniz Kurtarma Servisi'ne göre Noel günü 7 göçmen teknesi takımadalara ulaştı.

Kanaryalar en yakın noktalarında Kuzey Afrika kıyılarının 100 kilometre açığında yer alıyor. En kısa rota Fas'ın güneyindeki sahil kasabası Tarfaya ile Kanarya Adaları'ndaki Fuerteventura adası arasında.

Atlantik rotası özellikle ölümcül; kalabalık ve kötü donanımlı teknelerin çoğu güçlü okyanus akıntılarıyla baş edemiyor. Bazı tekneler Kanarya Adaları'ndan 1000 kilometre kadar uzaktaki Afrika sahillerinden yola çıkıyor.



Kaçakçılar kontrollerden kaçınmak için bazen daha uzun ve daha tehlikeli yolculuklar yapıyor, kuzeye Kanarya Adaları'na dönmeden önce batıya, açık Atlantik'e doğru ilerliyorlar.

Bu da birçoğunu geçen yıldan bu yana varışlarda benzeri görülmemiş bir artış yaşayan en batıdaki küçük El Hierro adasına getiren bir dolambaçlı yol.



Kanarya adaları bölgesel hükümeti bu durumdan bunaldığını söylüyor.

Hükümet, ekim ayında binlerce insan takımadaların başlıca şehirlerinde düzenlenen mitinglere katılarak gelenlerin sayısının artmasını engellemek için harekete geçilmesini talep etti.