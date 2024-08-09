İsrail askerlerinin "canlı kalkanı" olarak Filistinliler

İlk başta onları tanımak zor. Genellikle İsrail ordusu üniforması giyiyorlar, çoğu 20'li yaşlarda ve her zaman çeşitli rütbelerden İsrailli askerlerle birlikteler.

Ancak daha yakından bakarsanız, çoğunun ordu botu değil spor ayakkabı giydiğini görüyorsunuz. Elleri arkadan kelepçeli ve yüzleri korku dolu. Askerler her birine çavuş anlamına gelen Arapça bir kelime olan “şaviş” diyor.

Rastgele Filistinliler Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordu birlikleri tarafından tek bir amaç için kullanılıyor: Operasyonlar sırasında askerlere canlı kalkan olarak hizmet etmek.

Askerlere "Bizim hayatımız onların hayatından daha önemli" denildi. Düşünceye göre İsrailli askerlerin hayatta kalması ve Shawishim'in patlayıcı bir cihaz tarafından havaya uçurulması daha iyi.

Bu açıklama İsrailli Haaretz gazetesi tarafından elde edilen, bazıları muharip askerlerden, diğerleri komutanlardan alınan pek çok açıklamadan biri.

Ortaya çıkan resim: Son aylarda İsrail askerleri Gazze'nin her yerinde bu şekilde canlı kalkanlar kullandı; Genelkurmay Başkanı'nın ofisi bile bunu biliyor.

İsrailli Haaretz gazetesinden Yaniv Kubovich ve Michael Hauser Tov, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşananları kaleme aldı.

“ÜST RÜTBELİLER BUNU BİLİYOR”

Askerler bu görevler için Gazzelileri seçiyor ve onları Şerit'te faaliyet gösteren tugay ve taburlara getiriyor. "Yer belirleme" çalışmalarının bir kısmına katılmış bir kaynak, "Bundan gurur duyuluyor" diyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin olayları soruşturduğunu ve videolardaki kanıtların IDF'nin (İsrail Silahlı Kuvvetleri) değerlerini yansıtmadığını ve kural ve yönetmelikleri ihlal ettiğini söylese de Amerikalılar öfkeli.

“Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasında yer alan bir IDF tugayında görevli bir muharip asker Haaretz'e yaptığı açıklamada, ‘El Cezire'nin haberini gördüğümde, evet, doğru' dedim. Ve sonra IDF'nin tepkisini gördüm, ki bu tamamen gerçeği yansıtmıyor. En azından tugay komutanının bilgisi dahilinde yapılmış."



Kaynak, "Üst rütbeliler bunu biliyor" dedi. Yaklaşık iki ay önce El Cezire’de yayınlanan görüntülere rağmen ordu masum rolü oynadı. İsrail askerleri Filistinli tutuklulara üniforma ve çelik yelek giydirirken, üzerlerine kamera yerleştirirken ve onları elleri plastik bağlarla bağlı olarak ağır hasar görmüş evlere ve tünel girişlerine gönderirken görülüyor.

Zorunlu askerlik yapan bir tugayda görevli bir asker şunları ekledi: "Yaklaşık beş ay önce bize iki Filistinli getirildi. Biri 20, diğeri 16 yaşındaydı. Bize 'Onları kullanın, onlar Gazzeli, canlı kalkan olarak kullanın' denildi."

(Bu makalede yer alan bazı asker yorumları Breaking the Silence adlı sivil toplum kuruluşuna da anlatılmıştır).

Asker, IDF'de "genç ve aptal bir bölük komutanının kendi başına birilerini almaya karar vermesinin tek seferlik bir olay olmadığını bildiklerini" söyledi.

"TÜNEL ŞAFTINDA GÖREV YAP VE ÖZGÜRSÜN"

Bazı durumlarda reşit olmayanların ya da yaşlıların kullanıldığına dair kanıtlar da var. Bir muharip asker "Gerçekten yaşlı insanların evlere sokulduğu zamanlar oldu" dedi. Eğer Filistinli İbranice biliyorsa, bu IDF için bir avantaj; Gazzeliler binalarda ve tünellerde kullanıldığında, dışarıdaki güçlere rapor vermeleri gerekiyor.

Bir askerin dediği gibi, Filistinlilere şöyle deniyor: "... bir (tünel) şaftında bir görev yap ve özgürsün."

Yine de bazı Filistinlilerin bir birlikle "sadece" 24 saat kalması gerekse de diğerleri iki gün, hatta bir hafta kalabiliyor. Asker, "Bu şeyin içindeyken neyin iyi olduğunu nasıl söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz" dedi.

"Kesin olan şey bunun korkunç bir duygu olduğu."

IDF Sözcü Birimi ise şu açıklamayı yaptı: "IDF talimatları ve emirleri, sahada yakalanan Gazzeli sivillerin hayatlarını kasıtlı olarak riske atan askeri görevlerde kullanılmasını yasaklamaktadır. IDF'nin konuya ilişkin talimat ve emirleri kuvvetlere açıkça bildirilmiştir. Talebin alınmasının ardından iddialar incelenmek üzere ilgili makamlara iletilmiştir."

Haaretz'e anlatılan olaylar Gazze'nin farklı yerlerinde meydana gelmiş olsa da, hepsi birbirine çok benziyor; orada aylarını geçiren bir askerin hikayesi bunu ortaya koyuyor.

Bir gün, o ve yoldaşları tugay komutanının binasına varmışlar.



Asker, tanımadığı birinin, onu koruyan askerler eşliğinde ileri geri yürüdüğünü görmüş: "(Uçaksavar ceketi) olmayan bir üniforma giyiyordu ve spor ayakkabıları vardı... Tuvalete gitmesi gerektiğinde ona eşlik etmemizi ve yiyeceği olduğundan emin olmamızı istediler."



Asker bu aşamada neler olduğunu anlamadığını söyledi; kendisi ve asker arkadaşları Filistinlinin IDF ile işbirliği yapan bir esir olup olmadığını merak ediyordu.



VÜCUDUNA KAMERA YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Ancak ertesi gün askerlerin bir tüneli incelemesi gerekti ve bir ekrana bakan askerler Filistinlinin IDF üniforması giydirilerek tünelin içine gönderildiğini fark etti. Elleri arkadan bağlanmış ve vücuduna bir kamera yerleştirilmişti.

Bu olayın görüntülerini izleyen bir asker "Çok derin nefesler duyduk; sanki biraz korkmuş gibiydi. Onu içeri gönderdiler ve o da tugay komutanı dışarıdan izlerken komutanlar için bir harita çıkardı" dedi.

Bir asker, oradaki askerler endişelerini dile getirdiklerinde kendilerine "genel olarak evin bubi tuzaklı olması, pusu kurulması ya da bölgede teröristlerin bulunması halinde askerlerin değil (içeri gönderilen Filistinlinin) öldürüleceğinin düşünüldüğünü" söylediklerini aktardı. Komutanlar da ilk kez o zaman 'şaviş' kelimesini kullandılar."



O birlikteki bir başka asker de bunun defalarca yaşandığını, her operasyonda herkesten 10 dakika önce bir canlı kalkanın gönderildiğini, sonra da tugay komutanının beklendiğini anlattı.



Askerlerden biri, "İnsanlar sorular sormaya başladı, çok hızlı bir şekilde bu prosedür hakkında bir karmaşa başladı" dedi.

"Bazıları, kendini feda etmek zorunda kalan bir Gazzeli söz konusuysa, operasyon yapmak istemediklerini savundu. Elbette bunu destekleyenler de vardı ama en azından bizde sadece birkaç kişi vardı, çoğunlukla da daha kıdemli komutanlarla uğraşmaktan korkan komutanlar."

BİNALARA FİLİSTİNLİLERİ GÖNDERİYORLAR

Bir olayda, bir binaya yapılan baskına katılan bir İsrail askeri, birimlerden birinde beyaz tulum giymiş bir Gazzeli olduğunu söyledi. Binanın içindeki silahlı Filistinlileri dışarı çıkarma girişiminin bir parçası olarak, Gazzeli oraya bir tür arabulucu olarak gönderildi. Ancak bu girişim başarısız oldu ve silahlı adamlar o kişiyi vurdu.

Filistinliler İkinci İntifada sırasında 2002'de Batı Şeria'da düzenlenen Savunma Kalkanı Operasyonu'nda canlı kalkan olarak kullanılmıştı. Bu genellikle "komşu prosedürü" olarak biliniyordu. Bubi tuzaklarından korkan askerler Filistinlileri binalara gönderiyordu; bu aynı zamanda aranan adamların aranmasında da yapılıyordu.



Bunun üzerine hak grupları Yüksek Adalet Divanı olarak görev yapan Yüksek Mahkeme'ye başvurdu ve mahkeme 2005 yılında bu prosedürün yasadışı olduğuna ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine karar verdi. Dönemin IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Dan Halutz, orduya mahkemenin kararını titizlikle uygulaması emrini verdi.



GENELKURMAY BAŞKANI HABERDAR

Ancak son aylarda IDF, en üst düzey subaylar tarafından tartışıldığı bildirilmesine rağmen konu hakkında resmi olarak yorum yapmamayı tercih etti. Kaynaklar IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanıldığından haberdar olan üst düzey subaylar arasında olduğunu söylüyor.

Güney Komutanlığı'ndan bir kaynak "Güney Komutanlığı'nın başındaki Tümgeneral Yaron Finkelman da biliyor" diyor.

"Bu konunun gündeme geldiği her toplantıda, konunun kamuoyuna açıklanması halinde ortaya çıkacak etik ve yasal sonuçlar konusunda uyarıda bulunan komutanlar oldu. Kendilerinin ayrılmasına izin verilmesi için toplantının durdurulmasını isteyen subaylar oldu."



Zorunlu askerlik yapan bir tugayda görevli bir asker şunları ekledi: "Yaklaşık beş ay önce bize iki Filistinli getirildi. Biri 20, diğeri 16 yaşındaydı. Bize 'Onları kullanın, onlar Gazzeli, canlı kalkan olarak kullanın' denildi."



Bu askere göre, o gün birlikteki askerler sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasıyla ilgili sorular sormaya başladı; ayrıca emri kimin verdiğini öğrenmek istediler.



Askere göre, "7 Ekim hakkında bir şeyler söylemeye çalıştılar, somut bir şey değil. Bir kişi 'Onları çok fazla dövmeyin çünkü askerlerin girmesi gereken binalar ve tüneller gibi yerleri açmak için onlara ihtiyacımız var' dedi."

Bu emir, askerlerin aldığı emirlerden sadece biriydi. Örneğin, Gazzelileri kelepçeli tutmaları ve Gazzelilerin kaçmamalarını ya da komutanların bulunduğu oda ve katlara girmemelerini sağlamaları da gerekiyordu. Gazzelilere savaş kumanyası ve su veriliyordu.



Gazzelilerden birinin yakınında bulunan bir kişi, birçok askerin bu durumdan rahatsız olduğunu, cevaplar istediğini ve hatta bağırdığını söyledi: "Çoğu burada sorunlu bir olay olduğunu fark etti ve bunu hazmetmek onlar için zor oldu" dedi.



"Komutanlardan biri cevap almaya çalışan muharip askerlerden birine döndü ve ona şöyle dedi: Arkadaşlarınızın hayatının onların hayatından çok daha önemli olduğunu kabul etmiyor musunuz? Arkadaşlarımızın yaşaması ve bir patlayıcı tarafından havaya uçurulmaması, onların bir patlayıcı tarafından havaya uçurulmasından daha iyi değil mi?"



Bu asker, komutanın yorumunun o kadar agresif bir şekilde yapıldığını söyledi ki, askerlerin şüphelerini ifade etmeleri için çok az yer olduğu açıktı.

KÖPEKLERİ DE KULLANIYORLAR



Bir asker, kendisi ve meslektaşları "neden" diye sorduklarında, kendilerine Oketz köpek birliğinin köpeklerinin anlatıldığını söyledi. Köpekler, patlayıcıların yerini tespit etmek ya da düşmana saldırmak için gönderildiklerinde ölüyor ya da yaralanıyorlardı. Ya da yaşadıkları deneyimlerden sonra köpeklerin operasyonel duyuları bozulduğu için taburcu edilmeleri gerekiyordu.



Daha üst düzey bir yetkili bu iddiayı doğruladı, ancak bazı askerler bunun sadece vicdanları rahatlatmak için bir bahane olduğunu düşündüklerini söyledi.

Her iki durumda da pek çok asker hala sert duygular besliyor. "Sessiz kalıyorsunuz ve kendinizi 'Yalla, tamam, hadi onları kullanalım' diye ikna etmeye çalışıyorsunuz. Mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştılar ama sonuçta 16 yaşında bir çocuk evin içinde elleri kelepçeli ve gözleri kapalı bir şekilde oturuyordu" diyor orada bulunan bir kişi.



"Askerlerin onun tuvalete gitmesine ya da karnını doyurmasına yardım etmesi gerekiyordu. Bu, evlere ve tünellere girmesiyle ya da binaları havaya uçurmasıyla başlayıp biten bir olay değildi. Aynı insanlarla birkaç gün boyunca evde geçirdiğiniz zaman da var."

"BİR ASKERİN SAVAŞ HUKUKUYLA İLGİLENMESİNE GEREK YOK"

Bir gencin askerler tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığı iki ya da üç günün ardından, tabur komutanıyla konuşmak istediler ve ona artık katılmak istemediklerini söylediler. Bazıları da başka bir konuda (binalar arandıktan sonra binaların yakılması emrinin gerekliliği konusunda) şüphelerini dile getirdi.

"Uluslararası hukuk" terimi birkaç kez gündeme geldi ancak tabur komutanının askerlerin tüm sorularına tek bir yanıt verdiği bildirildi: "Bir askerin savaş hukukuyla ilgilenmesine gerek yok. IDF'nin değerlerini düşünmeli ve IDF'nin değerlerine göre hareket etmelisiniz, savaş kanunlarına göre değil."

Ertesi gün genç serbest bırakıldı. Bir kontrol noktasına götürüldü ve güneye doğru yürümesi söylendi.

Asker, "Sonunda bunların gerçekten terörist değil, özellikle bu operasyonlar için götürülen siviller olduğunu anladık" dedi.