İsrail, üreme tesislerini yok ederek Filistinlilere soykırım uyguluyor

Cenevre merkezli Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, yeni bir raporunda İsrail'in Gazze'deki ana üreme merkezine kasıtlı olarak saldırdığını ve yok ettiğini, aynı zamanda hamilelik, doğum ve yenidoğan bakımı için kullanılan ilaçların bölgeye girişini engellediğini belirtti.

Komisyon raporunda, İsrailli yetkililerin “cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin sistematik olarak yok edilmesi yoluyla Gazze'deki Filistinlilerin üreme kapasitesini bir grup olarak yok ettiğini” tespit etti.



Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırılarının ardından başlatılan İsrail'in Gazze saldırısı sırasında, bunun “iki kategoride soykırım eylemi” anlamına geldiği de belirtildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise BM soruşturmasının “saçma iddialar da dâhil olmak üzere yanlış suçlamalar” olduğunu öne sürdü.

Raporda Gazze'deki doğum hastaneleri ve servislerinin yanı sıra bölgenin ana tüp bebek kliniği olan Al-Basma Tüp Bebek Merkezi'nin de sistematik olarak tahrip edildiği belirtildi.



Al-Basma'nın Aralık 2023'te kasıtlı olarak bombalandığı ve ayda 2 bin-3 bin hastaya hizmet veren klinikte yaklaşık 4 bin embriyonun yok edildiği belirtildi.



Komisyon, binanın askeri amaçlarla kullanıldığına dair inandırıcı bir kanıt bulamadı.



Komisyon, yıkımın “Gazze'deki Filistinliler arasında doğumları önlemeye yönelik bir tedbir olduğunu ve bunun bir soykırım eylemi olduğunu” söyledi.