İsrail'in elindeki Filistinli esirler hakkında bildiklerimiz

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdikten sonra 20 İsrailli rehineye karşılık 1.968 Filistinli esir serbest bırakıldı.



Ömür boyu hapis cezası veya uzun süreli hapis cezası alan toplam 250 Filistinli siyasi tutuklu İsrail hapishanelerinden çıkarıldı.



Filistin direnişinin liderlerinden ve İkinci İntifada'nın beyni olan Mervan Barguti ise serbest bırakılanlar arasında yer almadı. Barguti, beş kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Hamas'ın talep ettiği bazı diğer kilit isimler de listeye dahil edilmedi.



El Cezire'nin elde ettiği verilere göre, bu tutukluların 9'u hariç tümü Batı Şeria'dan ve 157'si Batı Şeria'nın bir kısmını yöneten Filistin Yönetimi'ni kontrol eden Fatah partisinin üyeleri.



65'i Hamas'tan, geri kalanı ise daha küçük siyasi gruplardan.

Bırakılan 88 Filistinli Batı Şeria'ya gönderildi. Saldırılar sırasında Gazze'de yakalanarak suçlama olmaksızın tutuklanan yaklaşık 1.700 Filistinli de dahil olmak üzere kalanlar da Gazze'ye geri gönderildi. Bunlardan bazıları Mısır'a sürgün edildi.

SON İKİ YILDA GÖZALTI MERKEZLERİNDE 77 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ



Filistin yönetimi, 10 binden fazla Filistinlinin hâlâ İsrail'de hukuka aykırı olarak tutulduğunu söylüyor. Son iki yılda İsrail gözaltı merkezlerinde en az 77 Filistinli öldürüldü, 360 çocuk ise hâlâ hapiste tutuluyor.



İsrailli STK HaMoked'in Ekim 2025'teki istatistiklerine göre İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerden en az 3 bin 500'ü, yargılanmadan idari gözaltında tutuluyordu. İsrail ordusunun veritabanına göre, Gazze'de gözaltına alınanların sadece dörtte biri "savaşçı" olarak sınıflandırılmıştı.



B'Tselem'e göre bunlara ek olarak, bazen bazı Filistinliler askeri tesislerde kısa süreliğine gözaltında tutuluyor. Ordudan gelen rakamlar gecikmeyle alınıyor ve tutukluların hukuki durumuna ilişkin ayrıntılar verilmiyor.

DAYAK, İŞKENCE, TECAVÜZ...



Birleşmiş Milletler'e göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşının son iki yılında zorla kaybedilen 1.718 Filistinliyi de serbest bırakması bekleniyor.



Mahkum listesine göre, bunların 5'i, 18 yaşın altındaki çocuklar ve ikisi kadın.



Uluslararası, İsrailli ve Filistinli insan hakları gruplarına göre, Gazze'den kaybolanların çoğu, insanlık dışı muamele ve işkencenin yaygın olduğu askeri kamplarda tutuluyordu.



Filistinlilerin şiddetli dayak, tıbbi ihmal, aç bırakma ve hatta tecavüze maruz kaldıkları bildiriliyor.